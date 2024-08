Svelate le date delle Italian Baseball Series. Parma e San Marino a caccia del titolo

Il momento clou è arrivato. Sabato 24 agosto cominceranno le Italian Baseball Series, ovvero la serie di finale scudetto valida per la Serie A 2024 che vedrà confrontarsi Parma e San Marino.

Due squadre che si affronteranno in una condizione psicologica molto diversa. La compagine della Serenissima Repubblica ha archiviato la semifinale con la Fortitudo Bologna chiudendo i conti in gara-5. Parma ha invece conquistato il pass al fotofinish avendo la meglio in una gara-7 dove Macerata ha accarezzato concretamente il sogno finale rendendosi artefice di una serie pazzesca condotta tutta in rimonta.

Il sipario si alzerà alle 20:30 di sabato 24 agosto, con la gara-1 prevista a Parma. Ventiquattro ore dopo, sempre nella città emiliana, si svolgerà gara-2.

Giovedì 29 agosto la serie si sposterà al Serravalle, campo che ospiterà anche gara-4 venerdì 30. L’eventuale gara-5 si disputerà sempre a San Marino il 30 agosto, mentre le ipotetiche gara-6 e gara-7 andranno in scena mercoledì 4 e giovedì 5 settembre in quel di Parma. Di seguito il calendario.

PROGRAMMA ITALIAN BASEBALL SERIES (ogni match comincerà alle 20:30)

Gara-1 sabato 24 agosto a Parma

Gara-2 domenica 25 agosto a Parma (Lanciatore AFI)

Gara-3 giovedì 29 agosto a San Marino

Gara-4 venerdì 30 agosto a San Marino

Ev. Gara-5 sabato 31 agosto a San Marino (Lanciatore AFI)

Ev. Gara-6 mercoledì 4 settembre a Parma

Ev. Gara-7 giovedì 5 settembre a Parma