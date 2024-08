Squash, Europei 2024: Cristina Tartarone giocherà per il 9° posto, Yuri Farneti per il 25°

Sono proseguiti a Cuenca, in Spagna, i Campionati Europei Assoluti Individuali 2024, femminili e maschili, di squash: gli azzurri Cristina Tartarone e Yuri Farneti sono stati eliminati dai tabelloni principali e giocheranno per i piazzamenti di consolazione.

Nel torneo femminile Cristina Tartarone, testa di serie 17/32, negli ottavi di finale è stata battuta dalla transalpina Enora Villard [3/4], vittoriosa per 3-0 (11-5, 11-6, 11-7), ed è scivolata nel tabellone per il 9° posto, nel quale l’azzurra ha battuto l’austriaca Jacqueline Peychär [9/16] per 3-0 (11-8, 11-8, 11-9), e domani affronterà la ceca Anna Serme [5/8] alle ore 14.00.

Il campione italiano Yuri Farneti, testa di serie 17/32, nel tabellone per il 17° posto è stato sconfitto dallo spagnolo Hugo Lafuente, impostosi per 3-1 (12-10, 4-11, 11-5, 13-11), ed è scivolato così nel tabellone per il 25° posto, nel quale domani affronterà alle ore 11.20 lo spagnolo Nilo Vidal [17/32].