Squash, Europei 2024: Cristina Tartarone in finale per il 9° posto, Yuri Farneti costretto al forfait

Sono giunti ormai in dirittura d’arrivo a Cuenca, in Spagna, i Campionati Europei Assoluti Individuali 2024, femminili e maschili, di squash: gli azzurri Cristina Tartarone e Yuri Farneti, dopo essere stati eliminati dai tabelloni principali, erano in corsa per i piazzamenti di consolazione.

Nel torneo femminile Cristina Tartarone, testa di serie 17/32, era impegnata nel tabellone per il 9° posto, nel quale l’azzurra ha superato la ceca Anna Serme [5/8] con il punteggio di 3-2 (14-12, 9-11, 5-11, 11-7, 11-9), e domani, alle ore 15.00, affronterà nella finale per la nona piazza l’elvetica Cindy Merlo [5/8].

Il campione italiano Yuri Farneti, testa di serie 17/32, era scivolato invece nel tabellone per il 25° posto, ma nel corso del match perso ieri contro lo spagnolo Hugo Lafuente ha rimediato un infortunio che lo ha costretto a dare forfait oggi contro lo spagnolo Nilo Vidal [17/32].