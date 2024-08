Sport in tv oggi (venerdì 9 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 9 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Le Olimpiadi saranno grandissime protagoniste con tantissime gare da medaglia, molti italiani impegnati e spettacolo assicurato in svariate discipline. Al di fuori di Parigi ci sarà spazio per i tornei di tennis: Masters 1000 di Montreal con Jannik Sinner e Matteo Arnaldi e il WTA 1000 di Toronto. In campo anche Flavio Cobolli.

Spazio anche alla Vuelta a Burgos per gli appassionati di ciclismo, alla Superbike con le prove libere in Portogallo e alla Coppa Italia di calcio con quattro match di primo turno. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 9 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 9 agosto

10.00 CICLISMO – Tour of Szeklerland, seconda tappa: Targu Mures-Miercurea Ciuc (non è prevista diretta tv/streaming)

12.50 GOLF (PGA Tour) – Wyndham Championship, primo giro (diretta streaming su Discovery+)

12.50 CICLISMO – Vuelta a Burgos, quinta tappa: Frias-Condado de Tevino (non è prevista diretta tv/streaming)

14.15 SUPERBIKE – GP Portogallo, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 TENNIS – WTA 1000 Toronto, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 TENNIS – ATP 500 Montreal, primo e secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Rinderknech (primo turno, ore 18.00), Arnaldi-Davidoch Fokina (secondo turno, secondo match dalle ore 18.00), Sinner-Tabilo (secondo turno, terzo match dalle ore 18.00)

18.00 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Sassuolo-Cittadella (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity)

18.30 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Udinese-Avellino (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Infinity)

18.30 CALCIO (amichevole) – St. Pauli-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

19.00 SUPERBIKE – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Genoa-Reggiana (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.15 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Monza-Sudtirol (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Infinity)

23.00 CALCIO FEMMINILE (amichevole) – Juventus-Colo Colo (diretta streaming su DAZN)