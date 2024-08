Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 9 agosto, programma, tv, streaming, azzurri in gara

Oggi venerdì 9 agosto va in scena la quattordicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. Si incomincia in mattinata con la 10 km maschile per il nuoto di fondo, si prosegue con le Medal Series di kitesurf maschile e il boulder&lead maschile per l’arrampicata sportiva. Pranzo con la canoa velocità, poi nel pomeriggio l’all-around individuale di ginnastica ritmica, sollevamento pesi e tuffi a precedere la sessione di ciclismo su pista. In serata l’atletica, la break dance, il taekwondo e la boxe.

L’Italia vuole sognare in grande nella 10 km di nuoto di fondo con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, spera nel colpaccio di Sofia Raffaeli nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica, si auspica la magia della 4×100 maschile nell’atletica e crede nel recupero di Andy Diaz nel salto triplo. La Nazionale di volley maschile incrocerà gli USA per il podio, da tenere in considerazione Antonino Pizzolato negli 89 kg di sollevamento pesi e Simone Alessio negli 81 kg di taekwondo, più difficile Chiara Pellacani nel trampolino tre metri

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi venerdì 9 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 9 agosto

07.30 NUOTO DI FONDO – 10 km maschile

09.00 GOLF – Gara femminile, terzo giro

09.00 TAEKWONDO – 67 kg femminile, ottavi di finale

09.10 TAEKWONDO – 80 kg maschile, ottavi di finale

10.00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale a squadre, qualificazioni (prima parte)

10.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, finale per il bronzo: Francia-Giappone

10.00 TUFFI – 10 m maschile, turno preliminare

10.05 ATLETICA – Eptathlon, salto in lungo

10.15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead maschile, finale boulder

10.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, semifinali

10.40 ATLETICA – 4×400 femminile, batterie

10.50 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, semifinali

11.00 LOTTA – Libera maschile 57 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Libera femminile 57 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Libera maschile 86 kg, ripescaggi

11.05 ATLETICA – 4×400 maschile, batterie

11.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, semifinali

11.15 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale a squadre, qualificazioni (seconda parte)

11.20 ATLETICA – Eptathlon, tiro del giavellotto (gruppo A)

11.30 ATLETICA – 800 metri maschile, semifinali

11.30 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, semifinali

11.30 LOTTA – Libera maschile 74 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Libera femminile 62 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Libera maschile 125 kg, ottavi di finale

12.05 ATLETICA – 100 ostacoli, semifinali

12.13 VELA – Kitesurf maschile, finale Medal Series

12.28 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead maschile, finale lead

12.30 ATLETICA – Eptathlon, tiro del giavellotto (gruppo B)

12.50 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, finale

12.50 LOTTA – Libera maschile 74 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera femminile 62 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera maschile 125 kg, quarti di finale

13.00 PENTATHLON – Semifinale maschile A, equitazione

13.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, finale

13.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, finale

13.40 PENTATHLON – Semifinale maschile A, bonus round scherma

13.50 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, finale

14.00 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, qualifiche

14.00 HOCKEY PRATO – Finale per il bronzo femminile: Argentina-Belgio

14.10 PENTATHLON – Semifinale maschile A, 200 stile libero

14.30 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale individuale, finale

14.30 TAEKWONDO – 67 kg femminile, quarti di finale

14.35 PALLANUOTO – Semifinale maschile: Serbia-USA

14.40 PENTATHLON – Semifinale maschile B, laser run

14.40 TAEKWONDO – 80 kg maschile, quarti di finale

14.41 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, semifinali: gara-1

14.48 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, 32mi di finale

15.00 CALCIO – Finale per il bronzo maschile: Spagna-Germania

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 89 kg maschile

15.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, finale per l’oro: Cina-Svezia

15.00 TUFFI – 3 m femminile, finale

15.29 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, semifinali: gara-2

15.38 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, ripescaggi 32mi di finale

15.52 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, semifinali: eventuali decider

16.00 BREAK DANCE – B-Girls, round robin

16.00 VOLLEY – Finale per il bronzo maschile: Italia-USA

16.11 TAEKWONDO – 67 kg femminile, semifinali

16.24 TAEKWONDO – 80 kg maschile, semifinali

16.30 PALLAMANO – Semifinale maschile: Germania-Spagna

17.00 PENTATHLON – Semifinale maschile B, equitazione

17.30 BASKET – Semifinale femminile: USA-Australia

17.40 PENTATHLON – Semifinale maschile B, bonus round scherma

18.00 CALCIO – Finale per l’oro maschile: Spagna-Francia

18.00 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, finale: gara-1

18.09 CICLISMO SU PISTA – Madison femminile

18.10 PENTATHLON – Semifinale maschile B, 200 stile libero

18.15 LOTTA – Libera maschile 74 kg, semifinali

18.35 LOTTA – Libera femminile 62 kg, semifinali

18.40 PENTATHLON – Semifinale maschile B, laser run

18.55 LOTTA – Libera maschile 125 kg, semifinali

19.02 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, finale: gara-2

19.10 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, 16mi di finale

19.30 ATLETICA – 4×100 femminile, finale

19.30 LOTTA – Libera maschile 57 kg, finale per il bronzo

19.30 NUOTO ARTISTICO – Duetto, technical routine

19.30 SOLLEVAMENTO PESI – 71 kg femminile

19.30 TAEKWONDO – 67 kg femminile, ripescaggi

19.35 PALLANUOTO – Semifinale maschile: Ungheria-Croazia

19.38 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, finale: eventuale decider

19.40 ATLETICA – Getto del peso femminile, finale

19.40 TAEKWONDO – 80 kg maschile, ripescaggi

19.45 ATLETICA – 4×100 maschile, finale

19.55 LOTTA – Libera maschile 57 kg, finale per l’oro

19.58 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, ripescaggi 16mi di finale

20.00 ATLETICA – 400 metri femminile, finale

20.00 BREAK DANCE – B Girls, quarti di finale

20.00 HOCKEY PRATO – Finale per l’oro femminile: Olanda-Cina

20.05 LOTTA – Libera maschile 86 kg, finale per il bronzo

20.10 ATLETICA – Salto triplo maschile, finale

20.15 ATLETICA – Eptathlon, 800 metri

20.19 TAEKWONDO – 67 kg femminile, finale per il bronzo 1

20.30 LOTTA – Libera maschile 86 kg, finale per l’oro

20.35 TAEKWONDO – 80 kg maschile, finale per il bronzo 1

20.45 BREAK DANCE – B Girls, semifinali

20.50 LOTTA – Libera femminile 57 kg, finale per il bronzo

20.51 TAEKWONDO – 67 kg femminile, finale per il bronzo 2

20.55 ATLETICA – 10.000 metri femminile, finale

21.00 BASKET – Semifinale femminile: Francia-Belgio

21.00 BEACH VOLLEY – Finale per il bronzo femminile: Mariafe/Clancy-Huberli/Brunner



21.07 TAEKWONDO – 80 kg maschile, finale per il bronzo 2

21.14 BREAK DANCE – B Girls, finale per il bronzo

21.15 LOTTA – Libera femminile 57 kg, finale per l’oro

21.23 BREAK DANCE – B Girls, finale per l’oro

21.23 TAEKWONDO – 67 kg femminile, finale per l’oro

21.30 BOXE – 71 kg maschile, finale

21.30 PALLAMANO – Semifinale maschile: Slovenia-Danimarca

21.30 TAEKWONDO – 80 kg maschile, finale per l’oro

21.45 ATLETICA – 400 ostacoli maschile, finale

21.47 BOXE – 50 kg femminile, finale

22.30 BEACH VOLLEY – Finale per l’oro femminile: Patricia/Duda-Melissa/Brandie

22.34 BOXE – 92 kg maschile, finale

22.51 BOXE – 66 kg femminile, finale

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI PARIGI 2024

Venerdì 9 agosto

07.30 NUOTO DI FONDO – 10 km maschile (Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri)

09.00 GOLF – Stroke Play individuale femminile, terzo giro (Alessandra Fanali)

09.21 TAEKWONDO – -80 kg maschili, ottavi di finale (Simone Alessio)

10.00 TUFFI – Piattaforma da 10 metri maschile, eliminatorie (Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen)

10.00 GINNASTICA RITMICA – All-Around a squadre, qualificazioni (1a parte) (Italia: Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Laura Paris)

10.05 ATLETICA – Eptathlon, salto in lungo (Sveva Gerevini)

10.40 ATLETICA – 4×400 femminile, batterie (Italia: Accame, Polinari, Trevisan, Mangione)

11.00 LOTTA – -74 kg stile libero, turno di qualificazione, ottavi e quarti (Frank Chamizo)



11.05 ATLETICA – 4×400 maschile, batterie (Italia: Sito, Aceti, Sibilio, Scotti)

11.16 GINNASTICA RITMICA – All-Around a squadre, qualificazioni (2a parte) (Italia: Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Laura Paris)

11.23 ATLETICA – Eptathlon, lancio del giavellotto (Gruppo A) (Sveva Gerevini)

11.30 ATLETICA – 800 maschili, semifinali (Simone Barontini, Catalin Tecuceanu)

11.30 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, semifinali (Carlo Tacchini)

12.13 VELA – Kite maschile, finale (Riccardo Pianosi)

13.00 PENTATHLON – Individuale maschile, Semifinale A (Matteo Cicinelli)

13.00 PALLANUOTO – Semifinale 5° posto maschile, Italia-Spagna

13.50 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, Finale A

14.00 CICLISMO SU PISTA – Velocità individuale femminile, qualificazioni (Miriam Vece, Sara Fiorin)

14.30 GINNASTICA RITMICA – All-Around individuale, finale (Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri)

14.40 TAEKWONDO – -80 kg maschili, quarti di finale

15.00 TUFFI – Trampolino individuale da 3 metri femminile, finale (Chiara Pellacani)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – -89 kg maschile (Antonino Pizzolato)

16.00 BREAK DANCE – B-Girls, round robin (Anti – Antilai Sandrini)

16.00 VOLLEY – Finale per il bronzo maschile, Italia-Stati Uniti

16.24 TAEKWONDO – -80 kg maschili, semifinali

17.00 PENTATHLON – Individuale maschile, Semifinale B (Giorgio Malan)

18.09 CICLISMO SU PISTA – Madison femminile (Chiara Consonni / Vittoria Guazzini)

18.15 LOTTA – -74 kg stile libero, semifinali

19.30 NUOTO ARTISTICO – Duo, routine tecnica (Linda Cerruti / Lucrezia Ruggiero)

19.40 TAEKWONDO – -80 kg maschili, ripescaggi

19.47 ATLETICA – 4×100 maschile, finale (Italia)

20.00 BREAK DANCE – B-Girls, quarti di finale

20.13 ATLETICA – Salto triplo maschile, finale (Andy Diaz)

20.25 ATLETICA – Eptathlon, 800 metri (Sveva Gerevini)

20.34 TAEKWONDO – -80 kg maschili, finali per il bronzo

20.47 BREAK DANCE – B-Girls, semifinali

20.57 ATLETICA – 10000 femminili, finale (Nadia Battocletti)

21.19 BREAK DANCE – B-Girls, finale per il bronzo

21.23 BREAK DANCE – B-Girls, finale per l’oro

21.37 TAEKWONDO – -80 kg maschili, finale per l’oro

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.