Sport in tv oggi (venerdì 2 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 2 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Le Olimpiadi saranno grandissime protagoniste con tantissime gare da medaglia, molti italiani impegnati e spettacolo assicurato in svariate discipline. Al di fuori di Parigi ci sarà spazio per i tornei ATP 500 e WTA 500 di Washington per il tennis (con Cobolli ai quarti), il Rally di Finlandia e le prove libere del GP di Gran Bretagna per la MotoGP.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 2 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 2 agosto

07.10 RALLY – Rally di Finlandia, nove prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport F1 dalle ore 18.00 alle ore 19.00; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 18.00 alle ore 19.00)

10.00 MOTO3 – GP Gran Bretagna, prove libere (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTO2 – GP Gran Bretagna, prove libere (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.45 MOTOGP – GP Gran Bretagna, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 CICLISMO – Volta a Portugal, ottava tappa: Viana Do Castelo-Fafe (non è prevista diretta tv/streaming)

14.15 MOTO3 – GP Gran Bretagna, prove 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.05 MOTO2 – GP Gran Bretagna, prove 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 MOTOGP – GP Gran Bretagna, prove (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 TENNIS – WTA 500 Washington, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 CALCIO (amichevole) – Pisa-Inter (diretta streaming su DAZN)

20.00 TENNIS – ATP 500 Washington, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Michelsen (ore 20.00)