Sport in tv oggi (lunedì 19 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, lunedì 19 agosto: in programma il tennis con le qualificazioni degli US Open, i tornei ATP di Winston-Salem, WTA di Cleveland e Monterrey ed il combined di Cincinnati, il ciclismo con la Vuelta a España ed il Tour de l’Avenir, il calcio con la Serie A.

Jannik Sinner giocherà la finale del torneo di Cincinnati, invece a New York scatteranno le qualificazioni degli US Open, che vedranno protagonisti tre italiani nel tabellone maschile. A Cleveland scenderanno in campo Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, mentre a Monterrey sarà protagonista Elisabetta Cocciaretto.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 19 agosto

11.00 Ciclismo, Tour de l’Avenir: 2a tappa, Sarrebourg-Ronchamp Champagney (184.5 km) – 14.00 discovery+

13.00 Ciclismo, Vuelta a España: 3a tappa, Lousã-Castelo Branco (191.5 km) – 14.30 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.00 Tennis, WTA Cleveland: 1° turno (1° match alle 17.00 Bronzetti-Rus; 3° match dalle 17.00 Trevisan-Bucsa) – 17.00-21.00, 23.00-24.00, 02.00-08.00 Sky Sport Tennis, 02.00-06.00 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei)

17.00 Tennis, US Open: 1° turno qualificazioni (3° match dalle 17.00 Pellegrino-Schwartzman, 4° match dalle 17.00 Passaro-Ritschard, 5° match dalle 17.00 Vavassori-Hemery) – SuperTennis HD, SuperTenniX, SuperTennis Plus

18.30 Calcio, Serie A: 1a giornata, Lecce-Atalanta – DAZN, DAZN 2, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

19.00 Tennis, ATP Cincinnati: finale doppio, McDonald/Michelsen-Arevalo/Pavic – Tennis TV, 17.00-21.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei)

20.00 Tennis, ATP Winston-Salem, 1° turno e 2° turno (1° turno doppio: 1° match alle 20.00 Darderi/Borges-Lammons/Withrow) – Tennis TV, 20.00-21.00, 23.00-24.00, 02.00-08.00 Sky Sport Tennis, 02.00-06.00 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei)

20.45 Calcio, Serie A: 1a giornata, Juventus-Como – DAZN, DAZN 1

21.00 Tennis, WTA Cincinnati: finale, Sabalenka-Pegula (2° match dalle 19.00, non prima delle 21.00) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

23.30 Tennis, WTA Monterrey: 1° turno (4° match dalle 23.30 Cocciaretto-Avanesyan) – 23.30-24.00, 02.00-08.00 Sky Sport Tennis, 02.00-06.00 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei)

24.00 Tennis, ATP Cincinnati: finale, Sinner-Tiafoe (3° match dalle 19.00, non prima delle 24.00) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV