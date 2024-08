Calendario US Open 2024: programma, orari, tv, streaming. Le date dal 1° turno alla finale

Gli US Open 2024 di tennis saranno l’ultimo torneo del Grand Slam a disputarsi nel corso della stagione: a New York si giocherà da oggi, lunedì 19 agosto, fino a domenica 8 settembre. Le qualificazioni si disputeranno da oggi, lunedì 19, a giovedì 22 agosto, mentre i tabelloni principali andranno in scena da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre.

In attesa dell’ufficializzazione dell’accordo con Sky, sarà possibile seguire il torneo in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTenniX e SuperTennis Plus. OA Sport vi accompagnerà con la diretta live testuale dei principali match della manifestazione.

CALENDARIO US OPEN 2024

Lunedì 19 agosto: dalle ore 17.00, primo turno qualificazioni maschili e femminili

Martedì 20 agosto: dalle ore 17.00, primo turno qualificazioni maschili e femminili

Mercoledì 21 agosto: dalle ore 17.00, secondo turno qualificazioni maschili e femminili

Giovedì 22 agosto: dalle ore 17.00, terzo turno qualificazioni maschili e femminili

Lunedì 26 agosto: dalle ore 17.00, primo turno maschile e femminile

Martedì 27 agosto: dalle ore 17.00, primo turno maschile e femminile

Mercoledì 28 agosto: dalle ore 17.00, secondo turno maschile e femminile

Giovedì 29 agosto: dalle ore 17.00, secondo turno maschile e femminile

Venerdì 30 agosto: dalle ore 17.00, terzo turno maschile e femminile

Sabato 31 agosto: dalle ore 17.00, terzo turno maschile e femminile

Domenica 1 settembre: dalle ore 17.00, quarto turno maschile e femminile

Lunedì 2 settembre: dalle ore 17.00, quarto turno maschile e femminile

Martedì 3 settembre: dalle ore 18.00, quarti di finale maschili e femminili

Mercoledì 4 settembre: dalle ore 18.00, quarti di finale maschili e femminili

Giovedì 5 settembre: dalle ore 21.00 finale doppio misto, dall’1.00 semifinali femminili

Venerdì 6 settembre: dalle ore 18.00 finale doppio femminile, dalle 21.00 e dall’1.00 semifinali maschili

Sabato 7 settembre: dalle ore 18.00 finale doppio maschile, dalle 22.00 finale femminile

Domenica 8 settembre: dalle ore 20.00, finale maschile

PROGRAMMA US OPEN 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD (in attesa dell’ufficializzazione dell’accordo con Sky).

Diretta streaming: SuperTenniX e SuperTennis Plus (in attesa dell’ufficializzazione dell’accordo con Sky).

Diretta Live testuale: OA Sport (per i principali match della manifestazione).