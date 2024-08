Sport in tv oggi (giovedì 1° agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 1° agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Le Olimpiadi saranno grandissime protagoniste con tantissime gare da medaglia, molti italiani impegnati e spettacolo assicurato in svariate discipline. Al di fuori di Parigi ci sarà spazio per il torneo di Washington per il tennis, il Rally di Finlandia e qualche amichevole di calcio come Milan-Real Madrid.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 1° agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

02.30 CALCIO (amichevole) – Milan-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

14.15 CICLISMO – Volta a Portugal, settima tappa: Felgueiras-Paredes (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 TENNIS, WTA 500 Washington, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 TENNIS, ATP 500 Washington, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

18.05 RALLY – Rally di Finlandia, prima prova speciale (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)