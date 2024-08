Sport in tv oggi (domenica 11 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Non solo Olimpiadi: non tutto lo sport si concentra a Parigi, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 11 agosto: in programma il tennis con i tornei ATP di Montreal e WTA di Toronto, i motori con la Superbike, il ciclismo con La Polynormande ed il Circuito de Getxo, il calcio con la Coppa Italia.

Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross oggi vedrà andare in scena le gare della quindicesima tappa della stagione 2024: in programma ad Uddevalla c’è il GP di Svezia, sia per la MXGP che per la MX2.

Di seguito il programma con gli orari italiani completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

Nel torneo ATP Masters 1000 del Canada, che quest’anno si gioca a Montreal, Matteo Arnaldi è approdato al penultimo atto: il prossimo avversario dell’azzurro sarò il russo Andrey Rublev, ed il match sarà il terzo a partire dalle ore 18.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 23.00 italiane.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 11 agosto

10.25 Motocross, GP Svezia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Svezia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Ciclismo, Circuito de Getxo: Bilbao-Getxo (196.5 km) – Nessuna copertura tv / streaming

13.00 Superbike, GP Portogallo: warm up – Nessuna copertura tv / streaming

13.15 Motocross, GP Svezia: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

13.15 Ciclismo, La Polynormande: Avranches-Saint Martin de Landelles (168.9 km) – 15.30 discovery+ 15:30-17:50

14.15 Motocross, GP Svezia: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

15.45 Superbike, GP Portogallo: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 18.00 TV8 HD, tv8.it

16.10 Motocross, GP Svezia: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+

17.10 Motocross, GP Svezia: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+

18.00 Calcio, Coppa Italia: Brescia-Venezia – Canale 20, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

18.30 Tennis, ATP Montreal: quarti e semifinali (3° match dalle 18.30 non prima delle 23.00 Arnaldi-Rublev) – 20.00 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis (in questo caso in alternanza con WTA Toronto), Sky Go, NOW, Tennis TV

18.30 Calcio, Coppa Italia: Parma-Palermo – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

19.00 Superbike, GP Portogallo: Gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

19.00 Tennis, WTA Toronto: semifinali – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Coppa Italia: Sampdoria-Como – Canale 20, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

21.15 Calcio, Coppa Italia: Torino-Cosenza – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it