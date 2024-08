Sofia Raffaeli nel mito della ginnastica ritmica: bronzo alle Olimpiadi, prima medaglia per l’Italia!

La donna delle prime volte, la fuoriclasse che ha riscritto le logiche della ginnastica ritmica alle nostre latitudini, il funambolico talento che ha trascinato il movimento tricolore verso lidi inesplorati fino a pochi anni fa, il volto solare ormai abituata a scrivere pagine di storia. Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, diventando la prima italiana a salire sul podio a cinque cerchi in una competizione individuale di ginnastica ritmica.

Dopo essere diventata la prima azzurra a laurearsi Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale (era il 2022), la marchigiana raggiunge un altro primato al proprio palmares e completa la propria serie di allori in grandi eventi internazionali, visto che nel recente passanto si era messa al collo due argenti agli Europei (nel 2023 e nel 2014). La 20enne si era presentata davanti al pubblico della Chapelle Arena con il miglior punteggio di qualificazione e sognava in grande, ma oggi ha commesso qualche sbavatura di troppo.

Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle ha aperto la propria gara con l’esercizio al cerchio, risultando non impeccabile rispetto alle sue potenzialità (32.250), poi è purtroppo incappata in una perdita di attrezzo alla palla (32.900) ed è proprio lì che la grande favorita Darja Varfolomeev è definitivamente scappata vita guadagnando 3,6 lunghezze di vantaggio nei confronti della vice campionessa del mondo. La nostra portacolori si è ben ripresa alle clavette (35.900) e ha chiuso con la prova al nastro (32.250, un po’ in apnea).

Sofia Raffaeli è si è meritata il terzo posto con il totale di 136.300, distanziando due rivali rognose come la tedesca Margarita Kolosov (136.250) e l’israeliana Daria Atamanov (133.850). Darja Varfolomeev si è dimostrata implacabile quando ci sono in palio le medaglie: nel turno preliminare era incappata in alcune incertezze e si era dovuta accontentare della seconda posizione, oggi si è ripartiti da zero e ha affondato il colpo con quattro esercizi di pregevole fattura, impeccabili sotto ogni punto di vista.

La Campionessa del Mondo in carica ha fatto festa al suo esordio a cinque cerchi, salendo sul gradino più alto del podio a 17 anni. La tedesca ha vinto con il punteggio complessivo di 142.850: ha troneggiato fin dalle prime battute di gara con il 36.300 al cerchio e il 36.500 alla palla, poi ha proseguito con il 36.350 alle clavette e ha concluso con il 33.700 al nastro. Miglior punteggio di giornata sui primi tre attrezzi e secondo riscontro nell’ultima prova, a dimostrazione di uno strapotere totale.

L’argento è finito al collo della bulgara Boryana Kaleyn, Campionessa d’Europa nel 2023 che ha chiuso con il riscontro di 140.600 (35.850, 36.450, 34.550, 33.750). Milena Baldassarri ha preso parte alla seconda finale dei Giochi della propria carriera: per la prima volta nella storia c’erano due italiani nell’atto conclusivo delle Olimpiadi. La romagnola, sesta a Tokyo 2020, ha chiuso all’ottavo posto con il punteggio complessivo di 129.700: 32.600 al cerchio, 33.150 alla palla, 32.500 alle clavette, 31.450 al nastro.

Sesta la slovena Ekaterina Vedeneeva (131.900), settima la cinese Zilu Wang (131.550), nona l’ucraina Taisiia Onoriichhuk (128.400), decima la brasiliana Barbara Domingos (123.100). La bulgara Stiliana Nikolova, Campionessa d’Europa e tra le grandi favorite per le medaglie, era stata eliminata nelle qualificazioni di ieri. Ricordiamo che il concorso generale individuale era l’unica gara prevista ai Giochi: nel contesto a cinque cerchi non sono in programma le tante finali di specialità che animano Mondiali ed Europei.

Si tratta della terza medaglia per l’Italia nella ginnastica Parigi 2024 dopo le due conquistate nell’artistica (l’oro di Alice D’Amato alla trave e l’argento nella a gara a squadre femminile). Eguagliato il bottino di Atene 2004 (oro di Igor Cassina alla sbarra, argento con il gruppo di ritmica, bronzo di Jury Chechi agli anelli): domani le Farfalle cercheranno il grande colpaccio nell’evento che farà calare il sipario sulla Polvere di Magnesio ai Giochi nella capitale francese.