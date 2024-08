Sinner-Michelsen oggi, US Open 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi, giovedì 29 agosto, Jannik Sinner sarà nuovamente protagonista negli US Open 2024. L’altoatesino (n.1 del mondo) giocherà contro lo statunitense Alex Michelsen il primo match in programma sul campo dell’Arthur Ashe Stadium (ore 18.00 italiane). In palio l’accesso al terzo turno dello Slam di New York.

Sinner è reduce da un esordio non così convincente contro l’altro americano Mackenzie McDonald. Il pusterese, perso malamente il primo set 6-2, ha saputo cambiare il volto della partita e archiviare la pratica con facilità sullo score di 6-2 6-1 6-2 nelle restanti frazioni. Ci si aspetta una prestazione più continua del classe 2001 del Bel Paese perché contro Michelsen certi cali non saranno ammessi.

I due si sono già incontrati nel corso del torneo di Cincinnati, vinto da Sinner in Finale contro Frances Tiafoe. Un secondo turno anche in quel caso che ha sorriso all’italiano, ma in una sfida estremamente equilibrata e decisa da pochi punti.

La partita tra Jannik Sinner e Alex Michelsen, valida per il secondo turno degli US Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) a pagamento e da SuperTennis in chiaro; in streaming su SkyGo, NOW a pagamento, su supertennis.tv in chiaro e su SuperTennix sempre tramite un abbonamento. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-MICHELSEN OGGI US OPEN 2024

Giovedì 29 agosto (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

J. Sinner ITA vs A. Michelsen USA

I. Swiatek POL vs E. Shibahara JPN

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Osaka JPN vs K. Muchova CZE

C. Alcaraz ESP vs B. van de Zandschulp NED

PROGRAMMA SINNER-MICHELSEN US OPEN 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e SuperTennis HD

Diretta streaming: Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport