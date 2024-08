Sinner-McDonald oggi, US Open 2024: orario, programma, tv, streaming

Esordio in arrivo per Jannik Sinner agli US Open. Il numero 1 del mondo, che affronta per la sesta volta in carriera lo Slam della Grande Mela, finalmente torna a far parlare di sé per quello che accade in campo. Dall’altra parte della rete c’è Mackenzie McDonald, padrone di casa che già tre volte ha affrontato e battuto.

Dopo una settimana in cui il nome del classe 2001 di Sesto Pusteria è stato protagonista delle cronache non per il lato tennistico, ma la vicenda della positività con assoluzione di cui tanto s’è detto, e spesso a sproposito. Ora c’è il vero ritorno sul campo dell’uomo che ha perso solo 5 partite nel 2024, e contro un giocatore che è stato dall’altra parte della rete in uno dei momenti storici di Sinner. McDonald, infatti, ne fu avversario a Washington, in finale, nel 2021, quando Jannik vinse il primo 500 in carriera.

Il match tra Jannik Sinner e Mackenzie McDonald si giocherà oggi come secondo match dalle 18:00 sull’Arthur Ashe Stadium dopo Swiatek-Rakhimova. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), nonché per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-MCDONALD, US OPEN 2024 OGGI

Martedì 27 agosto

Arthur Ashe Stadium

Ore 18:00 Swiatek (POL) [1]-Rakhimova [LL] – 1° turno donne

A seguire Sinner (ITA) [1]-McDonald (USA) – 1° turno uomini – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA SINNER-MCDONALD, US OPEN 2024

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport