Sinner in campo oggi a Montreal in doppio! Il compagno è una novità: orario e avversari

Jannik Sinner tornerà ufficialmente in campo quest’oggi, dopo le tante situazioni che si sono susseguite. L’ultimo match ufficiale del n.1 del mondo risale infatti ai quarti di finale di Wimbledon e poi la chiacchierata rinuncia alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La tonsillite la causa del forfait nella rassegna a Cinque Cerchi, in una programmazione che per lui deve essere particolarmente attenta ai minimi particolari per conservare il primato in classifica mondiale e nello stesso tempo essere pronto ai prossimi eventi importanti in calendario.

Jannik è a Montreal per affrontare il Masters1000 e difendere i 1000 punti del successo dell’anno passato in Canada, seppur in una sede diversa (Toronto). Oggi inizierà il proprio percorso nel doppio, per trovare confidenza con il campo e l’agonismo. L’azzurro giocherà in coppia con il britannico Jack Draper. Un duo inedito, che potrebbe funzionare per le caratteristiche dei due tennisti e le qualità di Draper nel gioco di volo e nel servizio mancino.

Il confronto, che sarà il terzo sul campo-9 (inizio programma dalle 17.00 italiane), non sarà dei più semplici visto che ci saranno i belgi Sander Gille/Joran Vliegen, un doppio collaudato. Vedremo quali saranno le risposte che Sinner avrà dal campo.

JANNIK SINNER OGGI IN CAMPO A MONTREAL

Martedì 6 agosto

Campo-9 – Inizio dalle 17.00 italiane

1. J. Mensik [7] vs B. Coric [14]

Non prima delle 18.30 italiane

D. Medvedev/R. Safiullin vs I. Dodig/J. Rojer [11]

A seguire

J. Draper/J. Sinner vs S. Gille/J. Vliegen

Non prima 20.30 italiane

S. Gonzalez/E. Roger-Vasselin vs T. Griekspoor/S. Korda