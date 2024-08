Sinner, che stangata nel ranking ATP: 800 punti persi. Djokovic è vicino, ma non a tiro di sorpasso. E Alcaraz…

Si è fermato ai quarti di finale il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP Masters 1000 del Canada, quest’anno con sede a Montreal: l’azzurro, numero 1 del seeding e del mondo lo scorso anno aveva vinto il torneo, che si giocò a Toronto, incamerando 1000 punti nel ranking ATP, ma ne ha difesi soltanto 200, perdendone ben 800.

L’azzurro in classifica scende così da quota 9570 a 8770, mentre il serbo Novak Djokovic, assente a Montreal, anche lo scorso anno non era in gara a Toronto, e dunque non perderà punti, restando a quota 8460. Alle loro spalle nemmeno lo spagnolo Carlos Alcaraz era al via in Canada, invece l‘iberico lo scorso anno giocò ed uscì di scena ai quarti, e dunque dovrà rinunciare ai 180 punti del 2023, scendendo da quota 8130 a 7950.

Sinner, in parole povere, dopo il torneo in Canada, conserverà 310 punti di margine su Djokovic e 820 su Alcaraz. Inoltre, il serbo ha annunciato il proprio forfait dal torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, in programma da domani, lunedì 12, al 19 agosto (finale di lunedì come a Montreal): il numero 2 del mondo lo scorso anno vinse il torneo, incamerando 1000 punti nel ranking ATP, che dunque non difenderà.

Per questi motivi Djokovic, martedì 20 agosto, si ritroverà a quota 7460, a -1310 da Jannik Sinner. A questo divario, inoltre, andranno aggiunti i punti che l’azzurro otterrà a Cincinnati. Per quel che concerne Alcaraz, invece, lo spagnolo nella scorsa edizione del torneo statunitense perse la finale, quindi il numero 3 del mondo scarterà 600 punti, ripartendo da quota 7350, a -110 da Djokovic, che supererebbe arrivando ai quarti.

RANKING LUNEDI’ 5 AGOSTO

1 Jannik Sinner 9570

2 Novak Djokovic 8460

3 Carlos Alcaraz 8130

RANKING MARTEDI’ 13 AGOSTO

1 Jannik Sinner 8770 (-800, eliminato ai quarti di finale a Montreal)

2 Novak Djokovic 8460 (0, assente a Montreal)

3 Carlos Alcaraz 7950 (-180, assente a Montreal)

RANKING VIRTUALE A CINCINNATI

1 Jannik Sinner 8760 (-10)

2 Novak Djokovic 7460 (-1000, sarà assente a Cincinnati)

3 Carlos Alcaraz 7350 (-600)