Simone Biles memorabile al volteggio: in cielo con il suo salto, settimo oro alle Olimpiadi. Latynina si avvicina

Simone Biles ha conquistato la sua terza medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ribadendo per l’ennesima volta di essere l’autentica padrona della Polvere di Magnesio. La fuoriclasse statunitense ha letteralmente dominato la finale di specialità al volteggio, imponendosi con la roboante media di 15.300: 15.700 sullo Yurchenko doppio carpio che porta il suo nome (Biles II, 6.4 la nota di partenza e 9.4 per l’esecuzione con un decimo di penalità per un’uscità dalla linee di riferimento) e 14.900 sul Cheng (5.6 il D Score, 9.3 di pannello E).

La 27enne ha replicato il trionfo ottenuto su questo attrezzo a Rio 2016 ed è salita sul gradino più alto del podio ai Giochi per la settima volta in carriera (decimo alloro di sempre), portandosi a -2 dallo storico record della sovietica Larisa Latynina, la donna più medagliata di sempre nella storia a cinque cerchi considerando tutti gli sport: il primato potrà essere eguagliato lunedì sera in caso di doppia apoteosi tra trave e corpo libero.

Simone Biles ha rifilato tre decimi abbondanti di distacco a una grandiosa Rebeca Andrade (14.966). La brasiliana, fresca di argento sul giro completo e Campionessa Olimpica al volteggio a Tokyo 2020, ha eseguito un Cheng migliore rispetto a quello dell’americana (15.100), ma a quel punto le sarebbe servito un 15.500 per strappare l’oro a Simone Biles: occorreva davvero eseguire il mitologico Yurchenko con triplo avvitamento (dichiarato alla vigilia dell’evento e valutato in 6.0 dalla commissione federale), ma la verdeoro non lo ha rischiato e ha optato per un Amanar in controllo (14.833).

L’altra statunitense Jade Carey ha completato il podio (14.466), lasciandosi alle spalle la nordcoreana Chang Ok An (14.216) e la bulgara Valentina Georgieva (13.983). La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 al corpo libero si lascia alle spalle gli errori di tre anni fa, quando fu invece la sudcoreana Seojeong Yeo a mettersi al collo il bronzo, mentre oggi ha commesso due errori gravi (13.416) chiudendo tra le canadesi Ellie Black (13.933) e Shallon Olsen (13.366).