Olimpiadi Parigi 2024. Il CIO interviene sulle medaglie difettose: “Saranno restituite”

Una figuraccia difficile da dimenticare, l’ultima di una rassegna andata in scena tra tante, troppe, perplessità. Le medaglie delle Olimpiadi di Parigi 2024 sono tornate in queste ore al centro di un caso mediatico molto discusso. A sollevare il caso è stato il quotidiano francese La Lettre, il quale ha segnalato che, ad oggi, oltre 100 atleti hanno restituito i metalli, attendo così la riconsegna di un nuovo modello.

Il primo a sollevare il caso è stato lo statunitense Nyjah Huston, bronzo nello street skateboarding maschile il quale, proprio poche ore dopo la premiazione, ha pubblicato sui social network una foto della sua medaglia già deteriorata, commentando con un semplice “Paris 1924”. A fargli eco nei mesi successivi sono stati in tanti, compresi anche il nuotatore France Yohann Ndoye-Brou ma anche italiani come Gigi Samele e Ginevra Taddeucci, che hanno parlato del caso alla RAI.

Sembra che il problema nasca dal tipo di prodotto utilizzato, una vernice nuova che ha sostituito quella adoperata in precedenza, oggi considerata non a norma di legge. La questione è diventata talmente virale da costringere il Comitato Olimpico Internazionale ad intervenire pubblicamente. Intercettato dall’Associated Press, un rappresentante del CIO ha infatti voluto raffreddare gli animi:

“Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di Parigi 2024 – si legge – sta lavorando a stretto contatto con la Monnaie de Paris, l’istituzione responsabile della fabbricazione e del controllo qualità delle medaglie, per valutare eventuali reclami sulle medaglie e per comprendere le circostanze e la causa di eventuali danni. Le medaglie difettose saranno sistematicamente sostituite dalla Monnaie de Paris e incise in modo identico. Il processo di sostituzione dovrebbe iniziare nelle prossime settimane.”

Ricordiamo che la produzione delle medaglie olimpiche è stata affidata ad una delle eccellenze transalpine, ovvero la ditta di gioielli ed orologi Chaumet (facente parte del gruppo del lusso LVMH), mentre la Monnaie de De Paris si è occupata della produzione. Ogni metallo conserva al suo interno un pezzo della Torre Eiffel.