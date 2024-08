SENZA LIMITI! Lorenzo Musetti sconfigge Zverev e riporta un italiano in semifinale alle Olimpiadi 100 anni dopo!

Cento anni dopo Lorenzo Musetti riporta l’Italia in semifinale nel torneo di singolare maschile alle Olimpiadi. Dopo De Morpurgo nel 1924, ancora a Parigi nel 2024 un azzurro si giocherà una medaglia. Una partita meravigliosa quella di Musetti, che ha sconfitto Alexander Zverev, numero quattro del mondo, con il punteggio di 7-5 7-5 dopo poco più di due ore di gioco. Una prestazione di altissimo livello del toscano, che adesso attende il vincente del match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas.

Musetti ha ottenuto tantissimo con la prima di servizio, vincendo l’81% dei punti con questo colpo. Per Zverev ci sono stati quattro ace e quattro doppi falli. Sono ventidue i vincenti da parte dell’azzurro contro i quattordici del tedesco, che ha commesso ventinove errori non forzati contro i diciotto dell’italiano.

Musetti si procura subito una palla break in avvio di match, con Zverev che commette doppio fallo. L’azzurro conserva il vantaggio, tenendo anche abbastanza tranquillamente i propri turni di battuta. Musetti ha l’occasione di servire per il set sul 5-4, ma deve affrontare due palle break. Il toscano ne annulla due, ma ne concede una terza e questa volta il suo lob difensivo non è in campo. Nel game successivo, però, Musetti reagisce subito e torna avanti di un break chiudendo a rete dopo un fantastico scambio. Sul 6-5, Musetti annulla due palle del controbreak e al primo set point si inventa una fantastica smorzata per chiudere sul 7-5.

Nel secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio. L’unico colpo di scena arriva nel settimo game, quando improvvisamente viene chiuso il tetto. Musetti si lamenta perchè questo avviene a game ancora in corso, ma l’azzurro non si deconcentra e tiene la battuta. Il momento decisivo è l’undicesimo game, con Musetti che si procura una palla break e la sfrutta subito, complice un errore di dritto di Zverev. Il braccio dell’azzurro non trema e, anzi, Musetti trova anche due ace e tiene a zero il servizio. Anche questo set va sul 7-5 per Lorenzo, che vola in semifinale.