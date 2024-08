Scherma, l’Italia abbatte gli Stati Uniti e si prende la finale olimpica nel fioretto a squadre!

L’Italia supera gli Stati Uniti e si prende di forza la finale della prova a squadre di fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024! Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi regalano all’Italia la sicurezza di una medaglia, che mancava addirittura da Londra 2012. Dodici anni fa in finale ci fu il Giappone, e sarà lo stesso ostacolo anche nella capitale francese. Un quarto di finale sublime, deciso nella fase centrale dell’incontro, che ha visto gli azzurri alla fine prevalere per 45-38.

Come nei quarti di finale, il cammino si rivela subito in salita. Il vice campione olimpico Macchi perde 5-2 il primo parziale contro Massialas, ma a differenza della sfida con la Polonia in pedana scende da subito il vero Marini. L’azzurro rifila un parziale di 8-4 a Itkin, e porta l’Italia per la prima volta in vantaggio. Margine che viene ulteriormente ampliato da un favoloso Bianchi, che asfalta con un netto 5-1 Meinhardt e porta il quartetto italiano avanti 15-10 dopo la prima tornata di assalti.

Nel quarto dei nove incontri gli USA recuperano due botte, poi Bianchi inizia fortissimo, ma una stoccata girata alla moviola dà linfa agli americani, che dal potenziale -5 si ritrovano in pochi secondi sulla parità. Massialas continua a tirare molto bene, ma un guizzo dell’azzurro fa rimanere l’Italia avanti di una sola lunghezza. Stati Uniti che operano subito il cambio, lasciando seduto in pedana Meinhardt e promuovendo Chamley-Watson. La riserva americana si batte bene, ma Marini è troppo concentrato e rimette luce tra le due squadre (30-27).

Si riscatta prontamente Bianchi che nel settimo assalto tira fuori una prestazione straordinaria, rifilando un netto 5-2 al bronzo individuale Itkin. Massimo vantaggio Italia, con sei stoccate di vantaggio consegnate a Macchi. Filippo prosegue sulla scia della prova individuale, e dopo aver preso le misure asfalta Chamley-Watson e l’Italia ad un incontro dal termine è avanti 40-32. Marini entra in pedana concentrato e determinato a chiudere. Il campione del mondo in carica si porta sul 44-35, poi tre stoccate di fila di Massialas fanno tremare un attimo l’azzurro. Dopo l’ultima botta può partire la festa degli azzurri, che sono sicuri a medaglia.

Il quartetto italiano però non si accontenta, e con il Giappone vuole tornare sul trono olimpico per la prima volta dopo dodici anni. Per il terzo giorno di fila infatti la Francia perde la semifinale della prova a squadre di scherma, dovendosi inchinare 45-37 ai nipponici. Nell’ultimo atto si affronteranno la testa di serie n.1 e n.2 del tabellone, per una finale che si annuncia ad altissima tensione. Appuntamento sulle pedane del Grand Palais alle 20.30.