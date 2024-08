Scherma, le fiorettiste azzurre dominano l’Egitto e sono in semifinale alle Olimpiadi

Poco più di un allenamento per l’Italia nei quarti di finale della prova a squadre di fioretto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il quartetto azzurro, composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, si è qualificato per le semifinali, battendo l’Egitto con un perentorio 45-14.

Un assalto davvero mai in discussione e non c’erano davvero dubbi. Le azzurre hanno allungato fin dai primi assalti, dimostrando tutta l’enorme differenza di talento che c’è tra le nostre portacolori e le africane. Alla fine le fiorettiste italiane hanno vinto velocemente per 45-14.

In semifinale l’Italia affronterà il Giappone che ha battuto agevolmente la Polonia per 45-30. Nella parte bassa del tabellone ci sarà lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Le americane hanno sconfitto la Cina per 45-37, mentre le canadesi hanno battuto clamorosamente la Francia per 38-36.

La sfida tra Italia e Giappone sarà in programma alle 14.50. L’eventuale finale per la medaglia d’oro sarà alle 20.30.