Sara Fantini: “Soddisfatta della qualificazione. Era importante trovare la misura al primo lancio”

Un lancio secco da 72,40 metri che basta e avanza. Sara Fantini ottiene l’accesso alla finale individuale femminile del lancio del martello alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Soddisfatta di quanto fatto, l’emiliana ai microfoni di Rai Sport dice: “Sono soddisfatta per la qualificazione. Mi sentivo bene, ma abbiamo visto in questi giorni che ogni gara è a sé. Era importante avere consapevolezza e far vedere che il gesto tecnico c’era”.

“Mi ero prefissata – prosegue – di trovare la misura al primo lancio, per mettermi da subito in tranquillità. Se questo non fosse avvenuto sarei stata comunque pronta a tornare in pedana per effettuare il secondo e il terzo tentativo”.

Infine Sara Fantini conclude dicendo: “Lanciare in questo stadio, pieno già sin dalle prime ore, è meraviglioso. Con le altre ragazze del concorso, ci siamo guardate e ci siamo sentite piene di gioia. Non ho mai lanciato, per quanto mi riguarda, in un impianto così pieno”.