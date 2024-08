Atletica, Sara Fantini avvicina i 73 metri ed entra nella finale olimpica del martello alle Olimpiadi

Sara Fantini comincia positivamente il suo percorso ai Giochi di Parigi 2024 e supera lo scoglio delle qualificazioni, accedendo per la seconda volta consecutiva alla finale olimpica del lancio del martello femminile. La primatista italiana ha archiviato di fatto la pratica al primo tentativo, avvicinando i 73 metri (minimo richiesto per la Q grande) con un solido 72.40 ampiamente sufficiente per rientrare tra le 12 finaliste.

La fresca campionessa europea di Roma 2024 non si è migliorata nei lanci successivi, 69.93 e 71.08, chiudendo la sessione in ottava posizione assoluta e candidandosi ad un ruolo da outsider in vista della Finale di martedì 6 agosto. Per salire sul podio a cinque cerchi servirà però con ogni probabilità oltrepassare il 75.77 del suo record italiano.

Miglior misura d’ingresso all’ultimo atto per la sorprendente finlandese Krista Tervo (primato nazionale con 74.79) davanti alla canadese Camryn Rogers (74.69), alle americane Deanna Price (73.79) e Annette Echikunwoke (73.52) e alla danese Katrine Jacobsen (73.04), le uniche ad aver sbloccato la Q grande superando dunque la soglia dei 73 metri. 12° posto e ultima qualificata la polacca primatista mondale Anita Wlodarczyk con 71.06 metri.