Rugby femminile, le convocate dell’Italia per l’ultimo raduno prima del WXV 2

La Nazionale italiana di rugby femminile, si ritroverà per un raduno, previsto dal 22 al 25 agosto, a L’Aquila, già sede di un primo ritrovo andato in scena da giovedì 8 a domenica 11, in vista del Test Match ufficiale contro il Giappone che si giocherà sabato 14 settembre, alle ore 14.00, al “Walter Beltrametti” di Piacenza, stadio di casa dei Sitav Lyons.

A seguire, le azzurre partiranno alla volta del Sudafrica per disputare la seconda edizione del WXV 2, torneo in programma a Cape Town, dal 27 settembre al 12 ottobre, nel quale l’Italia sfiderà il Galles, la Scozia e le padrone di casa del Sudafrica. L’elenco stilato da coach Raineri comprende nel complesso 30 atlete, tra convocate (20) ed invitate (10).

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais)

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)

Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina)

Laura GURIOLI (Villorba Rugby)

Veronica MADIA (Rugby Colorno)

Aura MUZZO (Villorba Rugby)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova)

Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks)

Sara SEYE (Ealing Trailfinders)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby)

Sofia STEFAN (Sale Sharks)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova)

Sara TOUNESI (Montpellier Herault Rugby)

Silvia TURANI (Harlequins)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

ATLETE INVITATE

Alia Antonietta BITONCI (Valsugana Rugby Padova)

Sofia CATELLANI (Rugby Colorno)

Chiara CHELI (Rugby Colorno)

Greta COPAT (Villorba Rugby)

Giada CORRADINI (Rugby Colorno)

Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina)

Mascia JELIC (Rugby Colorno)

Sara MANNINI (Rugby Colorno)

Nicole MASTRANGELO (Unione Rugby Capitolina)

Vittoria ZANETTE (Villorba Rugby)

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Sabato 14 settembre 2024, ore 14:00, Piacenza, Stadio Walter Beltrametti

Italia v Giappone

Sabato 28 settembre 2024, ore 15:00, Cape Town, DHL Stadium

Italia v Scozia

Venerdì 4 ottobre 2024, ore 16:00, Cape Town, Athlone Sports Stadium

Galles v Italia

Sabato 12 ottobre 2024, ore 14:00, Cape Town, Athlone Sports Stadium

Sudafrica v Italia