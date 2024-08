Ranking WTA (5 agosto 2024): Swiatek leader, Jasmine Paolini rinsalda il quinto posto

Aggiornamento fondamentalmente cristallizzato del ranking WTA, al netto di qualche variazione di punti. E, va detto, anche del fatto che le Olimpiadi non danno nessun premio in questo senso: sarà ora che ITF, ATP e WTA si accordino affinché questo stato, che in molti altri sport non si verifica, venga riportato a quel che era fino a poche edizioni fa.

Iga Swiatek resta inevitabilmente leader con un vantaggio che travalica ampiamente i 3000 punti su Coco Gauff e Aryna Sabalenka, per le quali sarà un bel problema raggiungerla soprattutto con le scadenze degli US Open. Qinwen Zheng, da campionessa olimpica, ripartirà con il 7° posto sulle spalle e una certa voglia di scalare ancora la graduatoria, portandosi più vicina ai livelli che furono di Na Li.

RANKING WTA

Lunedì 5 agosto 2024

1 Iga Swiatek 11005

2 Coco Gauff 7703

3 Aryna Sabalenka 7256

4 Elena Rybakina 6376

5 Jasmine Paolini 5373

6 Jessica Pegula 4515

7 Qinwen Zheng 4025

8 Danielle Collins 3702 (+1)

9 Maria Sakkari 3621 (-1)

10 Barbora Krejcikova 3573

Sostanzialmente nessuna novità in casa Italia, dove la gioia è riservata al doppio di Paolini con Sara Errani, per quella che è la prima storica medaglia d’oro del tennis a cinque cerchi azzurro. Il discorso, in singolare, resta immutato con cinque azzurre nelle prime 100.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 5 agosto 2024

5 Jasmine Paolini 5373

61 Elisabetta Cocciaretto 947

64 Lucia Bronzetti 928 (+1)

79 Martina Trevisan 858 (-3)

90 Sara Errani 783 (+1)

180 Lucrezia Stefanini 410 (+3)

245 Nuria Brancaccio 295 (+7)

279 Giorgia Pedone 242

313 Miriana Tona 205

321 Camilla Rosatello 196 (-10)