Ranking ATP, Sinner torna ad avere oltre 2000 punti di vantaggio su Djokovic e Alcaraz!

Numeri impressionanti. Jannik Sinner prosegue nel suo incedere super convincente in questa stagione. Il tennista nostrano ha sconfitto nella notte italiana l’americano Frances Tiafoe e ha vinto il Masters1000 di Cincinnati. Si tratta del terzo titolo 1000 della carriera, del secondo in questo 2024. Un’annata in cui i tornei vinti da Jannik sono stati ben cinque, in altrettante Finali disputate.

Vittorie e prestazioni che si esprimono in maniera sintetica nella classifica mondiale, che Jannik comanda con sempre più margine sugli avversari. L’azzurro, infatti, ha portato a ben 2300 punti il vantaggio su Novak Djokovic (n.2 del mondo) e a 2400 sullo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 del mondo). Un tesoretto che consentirà al nostro portacolori di rimanere al vertice a prescindere da quanto accadrà negli US Open.

RANKING ATP

1. Jannik Sinner 9760 punti

2. Novak Djokovic 7460 punti

3. Carlos Alcaraz 7360 punti

4. Alexander Zverev 7035 punti

5. Daniil Medvedev 6275 punti

6. Andrey Rublev 4805 punti

7. Hubert Hurkacz 4055 punti

8. Casper Ruud 3855 punti

9. Grigor Dimitrov 3655 punti

10. Alex de Minaur 3435 punti

Una situazione frutto di quanto fatto da Sinner nelle ultime 52 settimane, in termini sia di qualità di risultati che di continuità. La grande consistenza del pusterese è valso il trono e sicuramente l’obiettivo del classe 2001 del Bel Paese sarà quello di rimanerci il più a lungo possibile.