Ranking ATP, quanti punti guadagna Sinner su Djokovic e Alcaraz a Cincinnati. Ma Zverev…

Il match valido per il penultimo atto nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati che vedrà protagonista Jannik Sinner si giocherà domani sera: l’azzurro, numero 1 del seeding e del mondo, lo scorso anno era uscito per mano del serbo Dusan Lajovic, dunque ha scartato soltanto 10 punti nel ranking, mentre superando i quarti di finale ne ha incamerati, nel complesso, 400.

L’azzurro in classifica è ripartito negli USA così da quota 8760, portandosi a quota 9160, mentre il serbo Novak Djokovic non ha giocato a Cincinnati: il numero 2 del mondo lo scorso anno vinse il torneo, incamerando 1000 punti nel ranking ATP, che dunque non ha difeso. Per questi motivi Djokovic, martedì 20 agosto, si ritroverà a quota 7460, ad almeno 1700 punti di distanza da Jannik Sinner.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, invece, nella scorsa edizione del torneo statunitense fu sconfitto in finale, quindi il numero 3 del mondo ha perso 600 punti, prendendone soltanto 10 per l’eliminazione all’esordio, e sarà a quota 7360, a -100 da Djokovic.

Il serbo e lo spagnolo, però, non possono ancora stare tranquilli, dato che il tedesco Alexander Zverev, qualificatosi per i quarti a Cincinnati, potrebbe ancora superare entrambi: per farlo, però, è necessario che il tennista teutonico vinca il torneo. In tal caso, infatti, sarebbe secondo nel ranking ATP con 7635 punti.

RANKING UFFICIALE MARTEDI’ 13 AGOSTO

1 Jannik Sinner 8770

2 Novak Djokovic 8460

3 Carlos Alcaraz 7950

4 Alexander Zverev 6995

RANKING VIRTUALE SABATO 17 AGOSTO

1 Jannik Sinner 9160 (+390, in semifinale a Cincinnati)

2 Novak Djokovic 7460 (-1000, assente a Cincinnati)

3 Carlos Alcaraz 7350 (-590, eliminato a Cincinnati)

4 Alexander Zverev 6835 (-160, ai quarti a Cincinnati)