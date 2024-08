Ranking ATP, perché Zverev è diventato il principale pericolo per il n.1 di Sinner a fine anno

Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli US Open 2024 di tennis: il numero 1 del mondo il 9 settembre perderà i 180 punti conquistati lo scorso anno, quando si fermò proprio al quarto turno, mentre con la vittoria odierna si è portato a quota 9380, guadagnandone 20 in più rispetto al 2023 grazie al sistema di assegnazione dei punti entrato in vigore a partire da questa stagione.

Il passaggio ai quarti porterebbe Sinner a quota 9580, mentre l’approdo al penultimo atto varrebbe per l’italiano il raggiungimento di quota 9980. Per abbattere il muro dei 10000 punti l’azzurro dovrà arrivare in finale, salendo a 10480, mentre con il successo nel torneo Sinner si porterebbe a quota 11180. Nonostante l’eliminazione al secondo turno, lo spagnolo Carlos Alcaraz è ancora secondo nella Race ATP, che a fine stagione corrisponderà al ranking ATP alla vigilia delle Finals: l’iberico, però, è ora tallonato dal tedesco Alexander Zverev, che con un altro successo andrebbe a scavalcare Alcaraz nella Race.

Se da una parte Jannik Sinner finora è l’unico ad aver già ottenuto in maniera aritmetica la qualificazione alle Finals di Torino, dall’altra Zverev è al momento l’unico che può superare Sinner al numero 1 della Race al termine degli US Open: per riuscirci il teutonico dovrà obbligatoriamente vincere gli US Open, ma dovrà anche sperare che Sinner venga eliminato prima delle semifinali. L’italiano, infatti, raggiungendo il penultimo atto sarebbe certo di restare in testa.

RANKING ATP JANNIK SINNER 9 SETTEMBRE

Ranking lunedì 26 agosto: 9360, 1° posto.

Punti da scartare lunedì 9 settembre: 180 (ottavi US Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 9 settembre: al momento 200 (US Open 2024).

Ranking con il passaggio agli ottavi: 9380 punti, 1° posto.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 9580 punti, 1° posto.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 9980 punti, 1° posto.

Ranking in caso di passaggio in finale: 10480 punti, 1° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale: 11180 punti, 1° posto.

RACE ATP DOPO IL 3° TURNO DEGLI US OPEN

1 Jannik Sinner 7200

2 Carlos Alcaraz 6010 (eliminato)

3 Alexander Zverev 5915

4 Daniil Medvedev 4120 (deve giocare il terzo turno)

5 Casper Ruud 3795

6 Andrey Rublev 3480

7 Novak Djokovic 3260 (eliminato)

8 Alex de Minaur 3005 (deve giocare il terzo turno)

9 Taylor Fritz 2790

10 Stefanos Tsitsipas 2735 (eliminato)