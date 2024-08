Quante posizioni guadagna Darderi nel ranking ATP dopo il successo con Tabilo? La top 30 si avvicina

Luciano Darderi con una splendida prestazione si è qualificato per il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati al suo debutto in Ohio: un bellissimo successo su Alejandro Tabilo in due set, servendo alla grande e dimostrando che non solo la terra battuta è la superficie sulla quale si può togliere soddisfazioni.

L’italo-argentino aveva già dimostrato a Wimbledon e ad Halle di potersi esprimere bene sul veloce e questa è una conferma dopo il buon match disputato anche la scorsa settimana a Montreal contro Tommy Paul. Adesso ci sarà un bellissimo derby contro Flavio Cobolli per un posto al terzo turno in questo Masters 1000 sul veloce per entrare poi in rotta di collisione di Hurkacz.

Un successo quello di Darderi che è importante in chiave ranking: l’azzurro deve infatti difendere 75 punti del successo dello scorso anno nel Challenger di Todi e con il passaggio al secondo turno perderebbe appena 25 punti in classifica e sarebbe virtualmente al numero 36 del mondo.

PROIEZIONI RANKING DARDERI ATP CINCINNATI

Ranking martedì 13 agosto: 1316 punti, 34° posto

Ranking virtuale con il passaggio al secondo turno: 1291 punti, 36° posto

Ranking in caso di terzo turno: 1341 punti, 31° posto

Ranking in caso di quarti di finale: 1441 punti, 30° posto

Ranking in caso di semifinale: 1641 punti, 26° posto

Ranking in caso di finale: 1891 punti, 22° posto

Ranking in caso di vittoria: 2241 punti, 18° posto