Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Prima volta nei 30, sorpasso a Darderi e n.3 d’Italia!

Flavio Cobolli continua con il suo momento di grande vena. L’azzurro, dopo aver raggiunto la Finale dell’ATP500 di Washington, ottenendo vittorie di un certo peso, ha iniziato molto bene la propria avventura nel Masters1000 di Montreal. Sul cemento canadese c’era da affrontare al primo turno l’idolo di casa, Felix Auger-Aliassime (n.19 del mondo).

Probabilmente la condizione di quest’ultimo non poteva essere eccelsa per le fatiche nel torneo olimpico, ricordando la sconfitta nella Finale che assegnava il bronzo contro Lorenzo Musetti, però è altrettanto vero che Cobolli abbia messo in mostra un tennis di alto livello che ha portato a un’affermazione chiara sullo score di 6-3 6-2.

Un risultato importante, non solo per la qualità del rivale battuto. Il pensiero va proprio alla classifica mondiale perché il successo odierno consente al romano di entrare virtualmente in top-30, che vorrebbe anche dire essere testa di serie agli US Open: 1348 punti per Cobolli, valsi il sorpasso ai danni di Luciano Darderi (n.32 del mondo, sconfitto da Tommy Paul a Montreal).

Nel prossimo incontro, Flavio se la vedrà contro il francese Arthur Rinderknech e sulla carta potrebbe essere un match alla sua portata per come sta giocando, anche se il transalpino è un tennista che su questi campi può essere insidioso per la qualità della combinazione servizio-dritto. Vedremo se la ricorsa a posizioni sempre più prestigiose del classe 2002 nostrano proseguirà, attualmente n.3 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner e di Musetti.

Di seguito le proiezioni nel ranking di Flavio Cobboli:

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Secondo turno Montreal – 1348 punti (n.29 del mondo virtuale)

Ottavi di finale Montreal – 1398 punti (n.29 del mondo virtuale)

Quarti di finale Montreal – 1498 punti (n.28 del mondo virtuale)

Semifinale Montreal – 1698 punti (n.25 del mondo virtuale)

Finale Montreal – 1948 punti (n.21 del mondo virtuale)

Vittoria torneo di Montreal – 2298 punti (n.17 del mondo virtuale)