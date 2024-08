Quando torna in gara Jacobs: definite altre due gare oltre al Golden Gala

Dopo le ottime prestazioni sfoderate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, che purtroppo non sono bastate per salire sul podio (quinto posto nei 100, quarto nella 4×100) e per bissare la clamorosa doppietta di Tokyo 2021, Marcell Jacobs è pronto a rimettersi in gioco nelle prossime settimane in vista dell’ultima parte della stagione outdoor.

“Le prossime sfide sono alle porte, e sono pronto a viverle al massimo! 25 agosto: Silesia – Diamond League. 30 agosto: Roma – Golden Gala (Diamond League). 9 settembre: Bellinzona – Gala’ dei Castelli. Non vedo l’ora di scendere in pista e dare tutto. So che sarete con me, e questo mi dà una forza incredibile. Il meglio deve ancora venire! LET’S GO!“, ha annunciato lo sprinter azzurro con un post sui social.

Oltre alla conferma della partecipazione al Golden Gala (30 agosto), il primatista nazionale ha fissato altri due appuntamenti puntando sulla tappa polacca della Diamond League in Silesia (25 agosto) e sul meeting internazionale di Bellinzona (9 settembre). Grande attesa soprattutto per la gara di Roma, in cui se la vedrà con altri tre protagonisti della finale olimpica di Parigi sui 100: il giamaicano Kishane Thompson, l’americano Fred Kerley ed il botswano Letsile Tebogo.