Quando la Medal Race di Tita/Banti alle Olimpiadi: orario esatto, combinazioni, tv

Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti arrivano alla Medal Race da primi in classifica nella classe Nacra 17 della vela alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’ultima regata, quella che assegnerà le medaglie, andrà in scena domani, mercoledì 7 agosto, a partire dalle ore 14.43. Gli azzurri sono già certi, nella peggiore delle ipotesi, del bronzo.

All’equipaggio italiano basterà un settimo posto per centrare la medaglia d’oro: sono 14, infatti, i punti di margine sugli argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco, mentre sono 20 le lunghezze di vantaggio sia sui britannici John Gimson ed Anna Burnet, terzi, sia sui neozelandesi Micah Wilkinson ed Erica Dawson.

In altre parole, gli azzurri, evitando di incappare in una squalifica sarebbero certi di conquistare almeno l’argento. Per l’oro, in caso di piazzamento tra l’ottavo ed il decimo posto, Tita e Banti dovranno guardare al risultato degli argentini, mentre in caso di squalifica anche alla posizione di britannici e neozelandesi.

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VELA OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 7 agosto

14.43 VELA – Medal Race Nacra 17 (Ruggero Tita/Caterina Marianna Banti)

TITA/BANTI VINCONO LA MEDAGLIA D’ORO SE…

Arrivano settimi

Arrivano ottavi e gli argentini non vincono

Arrivano noni e gli argentini finiscono terzi o peggio

Arrivano decimi e gli argentini finiscono quarti o peggio

Vengono squalificati, gli argentini finiscono quinti o peggio, e non vincono né i britannici né i neozelandesi

PROGRAMMA VELA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.