Vela, Tita/Banti reagiscono da campioni e si presentano in Medal Race con un margine importante nei Nacra17

Giornata ad alta tensione in quel di Marsiglia per la flotta dei Nacra 17, impegnata nelle ultime regate di qualificazione verso la Medal Race dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ruggero Tita e Caterina Banti si presentavano al day-4 in testa alla classifica generale con 14 punti di margine sui primi inseguitori, un vantaggio conservato anche al termine delle tre prove odierne dopo aver rischiato però di compromettere quanto costruito nei giorni scorsi.

Il fenomenale equipaggio azzurro è incappato infatti in una squalifica per partenza anticipata nella Race 10 (la prima di oggi), ritrovandosi improvvisamente con uno scarto molto pesante sul groppone da dover gestire nelle ultime regate di Opening Series. In condizioni di poco vento (5-7 nodi), Tita/Banti si sono difesi egregiamente nella prova successiva centrando un buon quinto posto ma vedendo avvicinarsi alle loro spalle l’Argentina di Majdalani/Bosco.

Sotto pressione ed in una situazione meteo sfavorevole, i fuoriclasse della vela olimpica mondiale hanno sfoderato una prestazione di grande spessore (dopo una prima interruzione della Race 12 causa vento assente e tempi di regata troppo lunghi) nell’ultima regata di flotta arrivando secondi dietro alla sorprendente Cina di Mai/Chen e riallungando a +14 sugli argentini (solo dodicesimi) nella generale.

Un divario incoraggiante ma non ancora definitivo in vista della Medal Race di domani, in cui basterà un settimo posto all’Italia per blindare aritmeticamente la medaglia d’oro a prescindere dai piazzamenti altrui. I campioni olimpici in carica Tita/Banti sono già certi in ogni caso di salire sul podio a cinque cerchi, potendo contare su un margine di 20 punti sulla Nuova Zelanda di Wilkinson/Dawson e sui britannici Gimson/Burnet.