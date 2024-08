Quando gareggiano Stano-Palmisano nella staffetta mista di marcia: programma, orario, tv

Domani, mercoledì 7 agosto (ore 07.30), Massimo Stano e Antonella Palmisano torneranno a in gioco per la staffetta mista di marcia. I due azzurri cercheranno di riscattarsi dopo che nella 20 km individuale non sono arrivati i risultati sperati e si spera che entrambi siano al meglio delle loro possibilità per regalare all’Italia una medaglia.

Stano aveva concluso al quarto posto la sua prova, mettendo in mostra un’ottima forma e un bel piglio, al cospetto di avversari molto forti. Nelle fasi conclusive, anche per una distorsione alla caviglia, qualcosa è mancato e alla prova dei fatti il podio è rimasto distante appena un secondo.

Discorso un po’ diverso per Palmisano, tra le favorite, ma in difficoltà dal punto di vista delle sensazioni. L’azzurra, infatti, è stata costretta al ritiro, scoppiando poco dopo in lacrime. Ci si augura che delusione sarà stata smaltita per dare il meglio di sé in una specialità che potrebbe dare delle soddisfazioni alla compagine tricolore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della staffetta mista di marcia alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

STANO-PALMISANO STAFFETTA MISTA MARCIA OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 7 agosto

07.30 Staffetta mista di marcia nell’area monumentale del Trocadéro

PROGRAMMA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.