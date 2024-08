Quando gareggia Paltrinieri nella 10 km in acque libere? Data, programma, orario, avversari

Il conto alla rovescia sta per termine e venerdì 9 agosto dovrebbe tenersi la 10 km di nuoto di fondo maschile a queste Olimpiadi di Parigi 2024. Il condizionale è d’obbligo per via dei grandi problemi di balneabilità della Senna, sede scelta dagli organizzatori per questa prova. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata l’ennesima cancellazione degli allenamenti previsti e l’incertezza è palpabile.

Vedremo cosa succederà, di sicuro Gregorio Paltrinieri vorrà recitare il ruolo del primattore. Il carpigiano, dopo aver conquistato in piscina l’argento nei 1500 stile libero e il bronzo negli 800 sl, ha messo nel mirino la terza medaglia in questa edizione dei Giochi che avrebbe per lui un significato molto speciale. Greg non sarà l’unico italiano in gara. Il riferimento è a Domenico Acerenza, che ha cominciato in maniera spettacolare la stagione con le vittorie in Coppa del Mondo in Egitto e a Piombino in Coppa Len, ma poi un problemino alla spalla l’ha un po’ frenato.

Tra gli avversari vale la pena citare i francesi Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier, i tedeschi Oliver Klemet e Florian Wellbrock, campione olimpico in carica, e i magiari David Betlehem (quarto nei 1500 sl) e Kristof Rasovszky (argento olimpico a Tokyo). Vedremo anche come alcuni atleti, proveniente dalla vasca, sapranno subito adattarsi a questa prova. Il pensiero va all’irlandese Daniel Wiffen, oro negli 800 sl e bronzo nei 1500 sl.

Di seguito Il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della 10 km maschile di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Parigi 2024 con Gregorio Paltrinieri. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

PALTRINIERI ACQUE LIBERE OLIMPIADI PARIGI 2024

Venerdì 9 agosto

07.30 10 km maschile

PROGRAMMA NUOTO DI FONDO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.