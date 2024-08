Quando corre Jacobs oggi alle Olimpiadi: orario batteria, quanti si qualificano, programma, tv

Oggi sabato 3 agosto (a partire dalle ore 11.45) si disputeranno le batterie dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024: si muovono i grandi sprinter, pronti a regalare spettacolo in quella che è considerata la gara regina dei Giochi. Marcell Jacobs si appresta a fare il proprio debutto nella capitale francese, dove si presenta da Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Campione d’Europa: l’obiettivo è chiaramente qualificarsi alle semifinali (passano il turno i primi tre di ogni batteria e i migliori tre tempi di ripescaggio), per poi continuare a inseguire le medaglie nella giornata di domani allo Stade de France.

Gli avversari, la corsia, la batteria esatta e l’orario preciso della sua serie si conosceranno soltanto in mattinata dopo la disputa del turno preliminare. Il velocista lombardo ripartirà dal 9.92 corso a Turku il 18 giugno, dopo aver conquistato il titolo continentale a Roma. Marcell Jacobs ha ribadito più volte di essersi presentato nella capitale francese con il chiaro obiettivo di ripetere la magia di tre anni fa e di volere salire nuovamente sul podio a cinque cerchi di quello che l’evento più iconico in assoluto. Ricordiamo gli altri appuntamenti: semifinale domenica 4 agosto (ore 20.00), preludio alla finale dei 100 metri che si correrà quella stessa sera alle ore 21.55.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di quando corre oggi Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Parigi 2024, con tutto il palinsesto tv e streaming dell’evento. I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1-3, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO CORRE MARCELL JACOBS OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 3 agosto

11.45 100 metri maschile, batterie

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.