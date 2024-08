Perché Zverev é diventato la principale minaccia per il n.1 di Sinner nel ranking ATP

Il grande obiettivo per il prosieguo di stagione per Jannik Sinner è la permanenza al numero 1 del mondo fino alla fine dell’anno. In questo momento l’altoatesino è stato sicuramente il giocatore più costante e regolare del 2024: una vittoria a livello Slam, una vittoria a livello Masters 1000 e appena cinque sconfitte patite durante tutto l’anno.

Sinner che ha incrementato il suo vantaggio su Carlos Alcaraz nella race nelle ultime due settimane ed è un ottimo indicatore in vista di fine anno: prima delle Finals infatti la classifica corrisponderà a quella dell’anno solare e quindi le chance di chiudere in testa alla classifica per l’azzurro aumentano.

Il giocatore italiano è quasi sicuro di concludere lo US Open da numero 1 del mondo: né Novak Djokovic, né Carlos Alcaraz potranno attaccarlo visti i punti che dovranno difendere. L’unico a poterlo superare dopo l’ultimo Slam della stagione è Alexander Zverev.

Al momento il tedesco è quarto in graduatoria con 6.835 punti e qualificato ai quarti di finale a Cincinnati: se il tedesco dovesse arrivare in finale Cincinnati e poi vincere gli US Open allora supererebbe l’italiano, visto che andrebbe a 9.275 punti o a 8.925 punti. Questo dipenderebbe sempre dai punti che l’azzurro farà all’Open degli Stati Uniti: se dovesse far meglio dei quarti, ecco che difenderebbe la prima posizione mondiale.