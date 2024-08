Pallavolo, Alessia Orro carica verso la finale: “Non siamo persone che vogliono accontentarsi”

E ora sarà finale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024! L’Italia della pallavolo femminile, dopo aver vinto con un netto con il punteggio di 3-0 sulla Serbia, raggiungendo per la prima volta le semifinali sotto i Cinque Cerchi, non si è fermata nemmeno contro la Turchia, regolata a sua volta per 3-0, staccando il pass per la finale che si giocherà domenica 11 agosto alle ore 13.00 contro gli Stati Uniti.

I parziali del match contro la Turchia parlano di 25-22, 25-19 e 25-22. La conferma di una prestazione di altissimo profilo per le azzurre. Sotto in ogni set, hanno saputo mantenere i nervi saldi, andando al sorpasso contro le rivali ed al successo. Il commento di Alessia Orro al termine dell’incontro spiega perfettamente le emozioni che stanno vivendo le nostre portacolori.

“Non sto ancora realizzando niente. Loro sono partite subito aggressive in battuta e si è visto che non era la stessa Turchia del girone. Era difficile a livello mentale rimanere sempre a contatto, punto dopo punto, anche magari trovandosi sotto nel punteggio, però è stata fondamentale la nostra tenuta mentale. Nei momenti di difficoltà spesso mi affido all’istinto, perché ti porta quasi sempre nella buona direzione”. (Fonte: Federvolley).

Ultima battuta sulla finale contro gli Stati Uniti. Quella che potrebbe regalare la medaglia d’oro, la prima storica con i Cinque Cerchi per il volley azzurro: “Domenica certamente faremo del nostro meglio, non siamo qui per accontentarci. Questa finale ce la siamo ampiamente meritata, da molto tempo lavoriamo assieme e tante sono state le delusioni vissute. Non vogliamo assolutamente fermarci, siamo persone che non si accontentano di questo risultato”.