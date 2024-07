Pagelle nuoto Olimpiadi 2024: Quadarella, la maledizione continua. Ceccon e i 200: un amore che può sbocciare

PAGELLE NUOTO OLIMPIADI 2024

Simona Quadarella 5 – Una maledizione. Sembrava tutto apparecchiato per la seconda medaglia olimpica della mezzofondista romana nella gara prediletta e invece niente. Kirpichnikova fa saltare il banco con una gara meravigliosa su ritmi elevatissimi e l’attesa per il calo della francese si trasforma in incubo per Quadarella. Il podio si decide in volata per Gose che, a differenza di Doha, ne ha di più nel finale e infligge a Quadarella la seconda delusione cocente. Stavolta lettura non perfetta per la romana che avrebbe coimunque avuto bisogno di personale e record italiano per salire sul podio.

Alberto Razzetti 6.5 – Il coraggio non gli manca. per 170 metri resta sulla linea del quarto posto, con i primi tre che volavano su tempi per lui irraggiungibili. Paga nel finale la scelta coraggiosa ma va bene così. Solo osando si raggiungono certi risultati e la crescita continua.

Thomas Ceccon 6.5 – I 200 dorso non sono ancora casa sua. Nuota sui tempi di novembre e forse è anche un po’ scarico psicologicamente. Sarebbe servito il personale per una finale che avrebbe impreziosito ancora di più la sua Olimpiade. Non c’è la finale ma Parigi resterà lo stesso marchiata in modo indelebile dal campione veneto che, in futuro, potrebbe essere una chance.

Francesca Fangio 6 – L’obiettivo minimo era la semifinale ed è arrivata. Il massimo sarebbe stato il record italiano, con quello che ne sarebbe conseguito ma la condizione non è quella di un mese fa.

Matteo Restivo 4.5: Il sogno olimpico si infrange in modo abbastanza incomprensibile. Parte a razzo in una gara che conosce come le sue tasche e crolla nel finale. Non si sa quale fosse l’obiettivo, di sicuro non è stato centrato.