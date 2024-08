Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 3 agosto

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2024 (3 AGOSTO)

TIRO A VOLO

Ore 15.30: finale skeet maschile

Siamo alle solite: il problema principale è qualificarsi per la finale, perché il livello è altissimo e i posti disponibili appena sei…Al momento Tammaro Cassandro è secondo alla pari con altri tre tiratori a quota 74/75 alle spalle del fuoriclasse americano Vincent Hancock, a caccia del quarto oro olimpico della carriera. Il campano ha un piattello di vantaggio sui più immediati inseguitori. Per essere sicuro di accedere in finale, ad ogni modo, avrà bisogno di un 49/50 nelle ultime due serie. Chi invece non potrà permettersi alcun errore è Gabriele Rossetti, partito con una pessima prima serie da 22/25. Solo tirando con il 100% nella seconda giornata potrebbe approdare a quota 122/125, ovvero quella soglia che probabilmente garantirà un ampio shoot-off per l’accesso in finale. Una situazione in cui l’italiano si era già ritrovato a Rio 2016: all’epoca finì con l’oro.

Percentuali di medaglia

Tammaro Cassandro 40%

Gabriele Rossetti 10%

ATLETICA

Ore 19.35: finale getto del peso maschile

Leonardo Fabbri è atteso ad una sfida titanica. In questa stagione ha spiccato definitivamente il volo, issandosi sino a 22,95 metri e migliorando lo storico primato italiano di Alessandro Andrei. Può sfidare i fenomeni americani? Joe Kovacs e Ryan Crouser sono capaci di sfondare ampiamente il muro dei 23 metri. Se l’azzurro sogna veramente di affrontare faccia a faccia i rivali statunitensi, probabilmente dovrà fare altrettanto. Attenzione anche al terzo americano Payton Otterdahl, quest’anno spintosi sino a 22,59.

Percentuali di medaglia

Leonardo Fabbri 55%

SCHERMA

Ore 20.00: finale sciabola femminile a squadre

È il settore dove l’Italia storicamente arranca di più, anzi le cose sembrano peggiorare anno dopo anno. Il torneo individuale è stato emblematico: nessuna azzurra ha superato il primo turno. Già la qualificazione ai Giochi era arrivata in extremis: oggettivamente superare l’Ucraina ai quarti sarebbe una sorpresa inattesa.

Percentuali di medaglia

Italia 1%

NUOTO

Ore 21.28: 800 sl donne

La grande occasione per Simona Quadarella erano i 1500 sl. Negli 800 sl la concorrenza sarà ancora più agguerrita. A Ledecky, Gose e Kirpichnikova, si aggiungeranno infatti anche Titmus, Madden e Pallister. Serve un miracolo per portare a casa una medaglia.

Percentuali di medaglia

Simona Quadarella 5%

JUDO

Ore 16.00: finale prova a squadre mista

Alice Bellandi a parte, tutti gli altri azzurri hanno il dente avvelenato dopo i rispettivi cammini nei tabelloni individuali. L’Italia non dovrebbe incontrare eccessivi patemi al debutto contro l’Ungheria, poi si giocherà probabilmente tutto agli ottavi contro la temibile Georgia: serve vincere per poter approdare ai quarti e, di conseguenza, nella zona ripescaggi. Per l’oro sarà corsa a due tra Giappone e Francia.

Percentuali di medaglia

Italia 30%

TENNIS

4° match dalle 12.00: finale 3°-4° posto tabellone individuale maschile

Se ci limitiamo al ranking ATP, si affrontano il n.16 e il n.19 del mondo: dunque prevedibile un grande equilibrio. Se però guardiamo alle ultime settimane, Lorenzo Musetti non può che partire favorito nei confronti del canadese Felix Auger-Aliassime. L’azzurro ha raggiunto la finale a Stoccarda, Queen’s ed Umago, senza dimenticare la semifinale a Wimbledon. La sensazione è che abbia finalmente svoltato, anche da un punto di vista mentale. La grande incognita è rappresentata dalla condizione fisica: il toscano è sembrato accusare un calo evidente nella semifinale con Novak Djokovic, come se le fatiche di due settimane consecutive di partite si siano fatte sentire di colpo. Se riuscirà a raschiare il fondo del barile, avrà la possibilità di regalare all’Italia del tennis una medaglia che in campo maschile manca da un secolo esatto! Nei precedenti Aliassime è in vantaggio 3-2, ma sulla terra rossa l’italiano si è imposto in due circostanze su tre.

Percentuali di medaglia

Lorenzo Musetti 60%

VELA

Vedi il borsino di ieri, le gare sono state rinviate ad oggi.