Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 2 agosto

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2024 (2 AGOSTO)

CANOTTAGGIO

Ore 12.02: finale doppio pesi leggeri maschile

Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno disputato una grande stagione in Coppa del Mondo, confermandosi in buona forma anche tra batteria e semifinale a Parigi. Il sogno è quello di provare ad impensierire i fuoriclasse irlandesi Fintan McCarthy e Paul O’Donovan, campioni in carica e netti favoriti per l’oro. Rimanendo con i piedi per terra, gli azzurri dovranno giocarsi una medaglia con Grecia e Svizzera.

Percentuali di medaglia

Oppo/Soares 70%

VELA

Dalle 14.03: windsurf femminile

Dalle 14.23: windsurf maschile

Saranno due gare imprevedibili. Nicolò Renna, dopo un round robin decisamente travagliato, dovrà partire dai quarti di finale, dove solo i migliori 2 velisti su 7 accederanno alla semifinale. Qui troveranno il secondo ed il terzo della classifica regolare e svolgeranno un’altra regata da quattro: anche in questo caso i primi due avanzeranno alla finalissima, dove ad attenderli ci sarà il vincitore del round robin, dunque già sicuro di una medaglia (l’australiano Grae Morris). Campione d’Europa e del mondo, Renna ha già dimostrato in passato di avere grandi qualità e il cammino lungo non lo spaventa. Anzi, affrontare una o due regate in più potrebbe anche rivelarsi un vantaggio. Per quanto riguarda Marta Maggetti, altra velista che è stata campionessa iridata, partirà direttamente dalla semifinale grazie al terzo posto nel round robin, dunque dovrà superare un solo turno per accedere in zona medaglia.

Percentuali di medaglia

Marta Maggetti 50%

Nicolò Renna 35%

TUFFI

Ore 11.00: finale trampolino 3 metri sincro maschile

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia conquistarono l’argento lo scorso mese di febbraio ai Mondiali alle spalle degli imprendibili cinesi. Il sogno sarebbe quello di ripetersi, ma non bisognerà sbagliare nulla in una gara in cui ben sette coppie si giocheranno i rimanenti due posti sul podio alle spalle degli asiatici.

Percentuali di medaglia

Tocci/Marsaglia 35%

TIRO CON L’ARCO

Ore 16.43: finale gara mista a coppie

Le speranze di medaglia sono oggettivamente molto ridotte per Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli. Già nell’ottavo contro la Francia padrona di casa partiranno sfavoriti. Eventualmente ad attenderli ai quarti di finale ci sarebbe la Corea del Sud…

Percentuali di medaglia

Italia 1%

JUDO

Dalle ore 16.00: finale +78kg donne

La giovane Asya Tavano è stata una delle rivelazioni dell’ultimo biennio. Forse per salire sul podio è ancora troppo presto, tuttavia non è impossibile. I primi due turni potrebbero essere alla portata dell’azzurra: se li superasse, troverebbe ai quarti la formidabile israeliana Raz Hershko, ma a quel punto sarebbe già certa di rientrare quantomeno nel tabellone dei ripescaggi.

Percentuali di medaglia

Asya Tavano 15%

SCHERMA

Ore 20.30: finale spada maschile

Il sogno sarebbe un nuovo Francia-Italia, come già accaduto nel torneo femminile. Gli azzurri, come le colleghe donne, cercano rivalsa dopo la deludente prova individuale. Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e la riserva Gabriele Cimini esordiranno contro la Repubblica Ceca: un incontro da non sbagliare per approdare quanto meno in zona medaglia, dove potrebbero trovare Giappone o Venezuela.

Percentuali di medaglia

Italia 50%

NUOTO

Ore 20.30: finale 50 sl uomini

Ore 20.43: finale 200 misti uomini

Leonardo Deplano ha stupito in semifinale, realizzando addirittura il terzo tempo assoluto in 21″50: è stato il suo massimo o ha ancora qualche margine? La sensazione è che se progredisse ancora qualche centesimo, il sogno potrebbe anche materializzarsi. Sulla carta non è da medaglia Alberto Razzetti nei 200 misti: non avendo nulla da perdere, potrebbe anche tentare un approccio garibaldino per sorprendere gli avversari.

Percentuali di medaglia

Leonardo Deplano 25%

Alberto Razzetti 1%