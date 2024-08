Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 1° agosto

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI PARIGI 2024 (1° AGOSTO)

ATLETICA

Ore 7.30: 20 km marcia maschile

Ore 9.20: 20 km marcia femminile

L’Italia schiera i due campioni olimpici di Tokyo 2020: Antonella Palmisano e Massimo Stano. Le speranze maggiori, questa volta, sono riposte nell’azzurra, perché il pugliese viene da un infortunio che ne ha condizionato la preparazione, dunque il suo stato di forma rappresenta un grande punto interrogativo. L’uomo da battere sarà lo spagnolo Alvaro Martin, mentre tra le donne potrebbe profilarsi un duello acceso tra Palmisano e la peruviana Kimberly Garcia Leon, senza dimenticare l’iberica Maria Perez.

Percentuali di medaglia

Antonella Palmisano 60%

Massimo Stano 30%

Lorenzo Fortunato 20%

Valentina Trapletti 20%

CANOTTAGGIO

Ore 11.06: 4 senza uomini

Alla vigilia delle Olimpiadi doveva essere una delle gare più attese per l’Italia. Gli azzurri invece hanno faticato in batteria, approdando in finale solo attraverso i ripescaggi. Partiranno dunque da una corsia laterale, la n.1. Si annuncia comunque un atto conclusivo molto aperto, con Nuova Zelanda, USA e Gran Bretagna favorite. I portacolori del Bel Paese non dovranno perdere troppo terreno tra i 500 e i 1500 metri, perché poi nel rush finale possono farsi valere.

Percentuali di medaglia

Italia 15%

CANOA SLALOM

Ore 17.30: finale K1 maschile

Giovanni De Gennaro ha disputato una carriera straordinaria, con tanti piazzamenti importanti. Gli è però sempre mancata la grande vittoria tra Mondiali ed Olimpiadi. La concorrenza non manca, ma a 32 anni è pronto a giocarsi qualcosa di importante. Si tratta una carta sin troppo sottovalutata in Italia, ma probabilmente partire a fari spenti potrebbe rivelarsi un vantaggio.

Percentuali di medaglia

Giovanni De Gennaro 50%

JUDO

Dalle ore 16.00: finali -78 kg donne e -100 kg uomini

Alice Bellandi rappresenta forse l’ultima speranza concreta per il judo italiano di conquistare una medaglia individuale in queste Olimpiadi. Parte con lo status di testa di serie n.1, e abbiamo visto che non è detto che sia un bene per le nostre. Già il debutto agli ottavi contro la brasiliana Mayra Aguiar non sarà semplice. Perlomeno l’azzurra potrebbe trovare la bestia nera tedesca Anna-Maria Wagner solo in una eventuale finale. Non ha nulla da perdere Gennaro Pirelli in un tabellone oggettivamente tremendo.

Percentuali di medaglia

Alice Bellandi 50%

Gennaro Pirelli 1%

SCHERMA

Ore 20.30: finale fioretto femminile a squadre

La voglia di rivincita è enorme. Bisogna cancellare tutto: la grande delusione della gara individuale, i torti arbitrali, la paura che si insinua bieca nella testa. L’unica strada verso la redenzione è vincere. Per meritarsi l’appellativo di Dream Team, fin troppo abusato considerando i risultati recenti, Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto dovranno salire sul gradino più alto del podio. Le azzurre non possono, non devono avere problemi tra quarti di finale (Egitto) e semifinale (una tra Polonia e Giappone). Poi possibile incrocio nell’atto conclusivo con gli Stati Uniti che hanno dominato la competizione individuale.

Percentuali di medaglia

Italia 80%

GINNASTICA ARTISTICA

Ore 18.15: finale all-around femminile

L’oro appare oggettivamente già assegnato alla fuoriclasse americana Simone Biles, mentre le due principali papabili per secondo e terzo posto sono la statunitense Sunisa Lee e la brasiliana Rebeca Andrade. Le azzurre Manila Esposito ed Alice D’Amato figurano tra le outsider: valgono un posto tra quarto e settimo, ma potrebbero anche regalarci un colpo a sorpresa.

Percentuali di medaglia

Manila Esposito 25%

Alice D’Amato 25%