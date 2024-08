Nuoto, un maestoso Gregorio Paltrinieri è argento alle Olimpiadi nei 1500 sl del record del mondo di Finke

Una prova da campione vero. Gregorio Paltrinieri, classe ’94, ha conquistato la sua quinta medaglia olimpica. Il carpigiano si è tinto d’argento nella Finale odierna dei 1500 stile libero uomini, dando un seguito a quanto aveva già nuotato negli 800 stile libero. Nelle 16 vasche Greg era stato bronzo, qui si è preso un argento dal valore notevolissimo perché a 30 anni bissare un podio a Cinque Cerchi, in una gara così lunga, è davvero una prestazione enorme. Il tutto complicato anche da una febbre da stress!

Enorme come la Finale a cui si è assistito, dal momento che l’americano Bobby Finke si è confermato oro olimpico e ha impreziosito il tutto con il nuovo record del mondo di 14:30.67, migliorando il primato del cinese Sun Yang di 14:31.02 che queast’ultimo aveva siglato nell’atto conclusivo a Londra 2012. Una gara in cui Finke ha avuto il coraggio e le gambe di portare il 1500 su livelli spaziali, con passaggi molto veloci.

Una condotta compresa immediatamente da Paltrinieri che ha cercato di tenere la scia fino alla fine, inanellando passaggi da 29″ bassissimo ogni vasca, mentre il favorito numero uno per l’oro, l’irlandese Daniel Wiffen, è stato letteralmente spiazzato dalla condotta di gara dello statunitense e dell’azzurro, visti i passaggi agli 800 metri di 7:45.18 e di 7:45.72. L’americano, da questo punto di vista, ai 1000 metri si è costruito anche un margine di sicurezza nei confronti di Greg e si è prodotto in un assolo nell’ultima vasca da 26.27.

Paltrinieri, dal canto suo, ha chiuso con un notevolissimo 14:34.55, tornando a nuotare tempi che non si vedevano da un paio di anni a questa parte. Per Wiffen un bronzo consolatorio in 14:39.63, a 8.96 dal vincitore, dovendosi guardare dalla rimonta dallo scatenato ungherese David Betlehem (14:40.91). E così l’Italia ha concluso in vasca questi Giochi con 2 ori, 1 argento e 2 bronzi, ma per Gregorio le fatiche non sono ancora terminate, visto che lo vedremo in azione anche nella 10 km in acque libere (venerdì 9 agosto).