Nuoto, Simona Quadarella: “Ci ho creduto fino ai 600 metri, il tempo mi fa capire che ci sono”

Non basta il record italiano a Simona Quadarella per poter salire sul podio degli 800 stile libero. L’azzurra ha voluto reagire alla mazzata presa nei 1500 con una gara d’orgoglio e di grinta, abbassando di 44 centesimi il primato nazionale in 8’14”55. Ma per il podio purtroppo non è bastato.

Poiché, al duello tra la leggenda Katie Ledecky e l’australiana Ariarne Titmus, si è aggiunta la variabile Paige Madden: dai 500 metri in poi ha tenuto un gran ritmo, rimanendo sotto i 31 secondi in ogni vasca, per sopravanzare l’azzurra e prendersi il bronzo in 8’13”00. Un altro quarto posto per Simona, l’ennesimo per la spedizione italiana.

“Ci ho creduto fino ai 600 metri – afferma Simona – per ottenere una medaglia. Non è arrivata ma ho fatto un gran tempo, un record italiano. Conferma che potevo fare meglio nei 1500, mi dispiace da una parte, ma mi fa capire dall’altra che ci sono, ho ottenuto il mio miglior tempo e sono nella mia miglior forma. C’è amarezza comunque per i quarti posti, ma sono contenta“.

“Non ho mollato, sapevo che Madden avrebbe chiuso bene come fatto in batteria – prosegue Quadarella -, un po’ me lo aspettavo. Sono contenta di aver reagito e di non aver mollato. In questi giorni ho avuto grandissimo supporto, mi sono arrivati tantissimi messaggi bellissimi. Ringrazio la mia famiglia, gli amici, il mio ragazzo, l’allenatore, che mi ha mandato un messaggio che mi ha fatto commuovere: mi ha dato la carica per gli 800 sl“.