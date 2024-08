Nuoto, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano accedono alla semifinale olimpica dei 50 sl. Non convince Dressel

Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano accedono entrambi alle semifinali dei 50 stile libero alle Olimpiadi di Parigi. I due azzurri hanno messo sul piatto una buona prestazione nella batterie della mattinata con il quarto ed il sesto tempo, con l’occasione dunque di poter puntare anche all’ultimo atto.

Zazzeri scende in acqua nell’ultima batteria e si difende davvero bene: è difatti con colui che farà registrare il miglior tempo di giornata, l’australiano Cameron McEvoy in 21”32, ma l’azzurro si difende benissimo, chiudendo terzo in batteria dietro anche a Jordan Crooks (21”51), con un buon tempo di 21”64, il suo miglior tempo personale.

Un po’ più lento Deplano, nell’ottava heat ma contro un certo Florent Manadou, che è il primo a toccare in 21”54. Leonardo però rimane in scia e chiude la sua prova in 21”79, lo stesso crono dell’irlandese Thomas Fannon e a nove centesimi dal britannico Ben Proud.

Non convince invece Caeleb Dressel: il campione olimpico in carica della specialità è soltanto tredicesimo in 21”91, stesso tempo del portoghese Diogo Matos Ribeiro. Soltanto una vasca ‘al risparmio’ o condizione non ottimale? Lo scopriremo in serata.