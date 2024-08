Nuoto, gli avversari di Paltrinieri nei 1500 sl. Wiffen favorito, assente Wellbrock

Una sfida molto complicata. Gregorio Paltrinieri sarà in corsia 5 nella Finale di oggi dei 1500 stile libero maschili delle Olimpiadi di Parigi. Alla Paris La Defense Arena, il carpigiano sogna di conquistare un’altra medaglia dopo quella ottenuta negli 800 sl. Non sarà però un compito facile, in quanto gli avversari sui blocchi di partenza sono molto temibili.

Il primo della lista è l’irlandese Daniel Wiffen. L’atleta in questione, oro negli 800 sl in questi Giochi, ha impressionato nel corso delle batterie, nuotando con agio il miglior tempo. Il suo essere candidato n.1 al metallo più pregiato è la logica conseguenza di quanto si è visto e anche di quanto accaduto in stagione, ricordando l’oro nei Mondiali di Doha di quest’anno su questa distanza.

L’altro nome che ambisce al successo è l’americano Bobby Finke. Lo statunitense, campione olimpico in carica, vanta il miglior tempo di accredito nel suo percorso agonistico tra i finalisti, citando il primato americano stabilito nella Finale dei Mondiali di Fukuoka dell’anno scorso di 14:31.59, mentre Wiffen ha nuotato a Doha 14:34.07. Di conseguenza, se le condizioni dovessero essere quelle di un arrivo spalla a spalla anche con l’irlandese, lo statunitense potrebbe replicare il successo di Tokyo.

Uscendo da questi nomi, pesa molto l’assenza del tedesco Florian Wellbrock, bronzo olimpico a Tokyo nei 1500 sl e argento mondiale a Doha. Di conseguenza, si dovrà prestare attenzione al tunisino Ahmed Jaouadi, che ha fatto vedere una nuotata notevolissima nelle batterie, oltre al primatista mondiale a livello giovanile, il turco Kuzey Tuncelli.