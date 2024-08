Nuoto di fondo, allenamenti per la 10 km olimpica ancora cancellati: Senna non balneabile

Una situazione surreale. La Senna continua a far discutere in questi Giochi Olimpici di Parigi 2024. La sede prescelta per le gare a Cinque Cerchi del nuoto di fondo è tema di dibattito e di forte contrarietà. Le condizioni del fiume della capitale francese risultano non adatte alla balneabilità, anche a fronte delle problematiche emerse nel corso delle prove di triathlon.

Nei fatti, gli allenamenti in programma oggi martedì 6 agosto sono stati cancellati a causa delle condizioni dell’acqua, che gli organizzatori hanno definito “non adatta per nuotare“. Siamo arrivati a quota cinque training saltati dall’inizio delle Olimpiadi. A questo punto, è da capire come ci si vorrà comportare e tanto dipenderà dal meteo e dal livello di batteri presenti nel fiume.

Stando a quanto si appreso dalle cronache, mentre i livelli di batteri Escherichia coli rientravano nella soglia accettabile, i livelli di un altro batterio, gli Enterococchi, non lo erano. “La revisione della qualità dell’acqua ha mostrato che i livelli di Escherichia coli variavano da 326 a 517 (considerati “molto buoni” a “buoni”) nei quattro punti di raccolta presi il 5 agosto tra le 5:00 e le 6:00 del mattino“, riporta World Aquatics. “Tuttavia, i livelli di Enterococchi hanno superato le soglie massime durante la revisione mattutina. Gli ultimi campioni di Enterococchi (prelevati tra le 12:30 e le 13:20 del 4 agosto) hanno mostrato livelli che superavano le soglie massime accettabili di World Aquatics“.

La 10 km femminile è prevista giovedì 8 agosto alle ore 7.30, mentre la gara maschile con al via anche Gregorio Paltrinieri è programmata il giorno successivo alla stessa ora. In un clima di grande incertezza, dunque, ci si avvicina a questo appuntamento.