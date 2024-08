Nuoto, capitan Paltrinieri d’argento olimpico nei 1500 sl a Parigi. L’Italia chiude con 5 medaglie

Ultimo giorno di Finale alla Defense Arena di Parigi, la casa del nuoto in corsia di questi Giochi Olimpici 2024. Un day-9 in cui l’Italia ha potuto aggiornare il proprio medagliere. Ci ha pensato Gregorio Paltrinieri, il capitano, a regalare un altro podio alla compagine tricolore. Dopo il bronzo negli 800 stile libero, il carpigiano ha bissato nei 1500 sl, tingendosi d’argento nelle trenta vasche.

Una Finale emozionante, suggellata dal nuovo record del mondo siglato da Bobby Finke (14:30.67), migliorando il primato di Sun Yang (datato Londra 2012), che ha così confermato il titolo olimpico di Tokyo. Paltrinieri, da par suo, si è reso protagonista di una prestazione di grande carattere e qualità, chiudendo al secondo posto in 14:34.55. Daniel Wiffen si è messo al collo il bronzo (14:39.63).

Nelle altre Finali di questa serata, Sara Sjoestroem ha fatto doppietta. Dopo l’oro nei 100 stile libero, è arrivato anche il sigillo nei 50 sl in 23.71, precedendo l’australiana Meg Harris (23.97) e la cinese Zhang Yufei (24.20). Nella 4×100 mista uomini, priva degli azzurri eliminati ieri nelle batterie, la Cina si è imposta in 3:27.46 davanti agli Stati Uniti (3:28.01) e alla Francia (3:28.38). Pazzesca la frazione lanciata di Pan Zhanle a stile libero in 45.92.

Chiusura a effetto nella 4×100 mista donne dove gli USA hanno ottenuto il metallo più pregiato, con il nuovo record del mondo di 3:49.63. Regan Smith ha aperto a dorso con un fantastico 57.28, seguita dall’1:04.90 a rana di Lilly King, dal 55.03 di Gretchen Walsh e dal 52.42 di Torri Huske. Argento e bronzo sono andati all’Australia (3:53.11) e alla Cina (3:53.91). Italia che quindi chiude la sua avventura tra le corsie con cinque medaglie: due ori, un argento e due bronzi.