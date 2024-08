Nuoto, Alberto Razzetti convince nelle batterie dei 200 misti alle Olimpiadi e approda in semifinale

Alberto Razzetti è tornato questa mattina in acqua per affrontare le batterie dei 200 misti uomini nel sesto giorno di gare a queste Olimpiadi di Parigi 2024. Nella Paris La Defense Arena, la casa del nuoto a questi Giochi, la performance del ligure è stata buona, rappresentata dal crono di 1:58.00 abbastanza in gestione.

L’azzurro, inserito nella medesima heat del britannico Duncan Scott e del fuoriclasse francese Leon Marchand, ha accusato un gap importante nella frazione a dorso, ma poi è rientrato bene in quella rana. Nell’ultima vasca, a stile libero, si sono un po’ tutti controllati e l’azzurro ha toccato la piastra nella consapevolezza di aver timbrato il cartellino.

Stesso discorso valido anche per Scott e Marchand, con il britannico (1:57.77) a precedere il transalpino (1:57.86). Il migliore di tutti nell’overall è stato il giapponese Daiya Seto in 1:57.48, desideroso di dimostrare le proprie qualità e indiziato anch’egli per le medaglie.

Di sicuro, in semifinale, si farà sul serio e vedremo se Marchand avrà voglia di spingere e di attaccare il record mondiale di Ryan Lochte, ottenuto dal campione americano il 28 luglio del 2011 nei Mondiali di Shanghai (Cina), ben 13 anni fa, oppure se il campione d’Oltralpe vorrà riservarsi il tutto per la Finale di domani.