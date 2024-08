Novak Djokovic si esprime sull’episodio controverso tra Draper e Auger-Aliassime a Cincinnati

Un caso che fa discutere. Quanto accaduto nel match di Cincinnati tra Jack Draper e Félix Auger-Aliassime rientra nei casi in cui la necessità di un aggiornamento del regolamento è impellente. Nella partita in questione, infatti, il canadese ha perso una partita sulla base di una decisione arbitrale sbagliata, se si vanno a considerare le immagini a disposizione.

Nel match-point in favore del britannico, infatti, Draper viene a rete nel tentativo di controllare un non facile passante di Auger-Aliassime e ha giocato una demi-volée al contrario: la pallina prima tocca la racchetta, colpisce terra della propria metà campo e va oltre la rete. Sarebbe stato punto per il nativo di Montreal.

The ball went down to the court. A replay should be the fair call. pic.twitter.com/LlrXICJVUX — ™️ Premier (@Solclosure) August 17, 2024

Il giudice di sedia Greg Allensworth, invece, ha attribuito il quindici al britannico e i giochi si sono chiusi. A nulla è valsa la richiesta del nordamericano di intervento del Supervisor che non ha il potere di cambiare un giudizio di questo genere attraverso l’impiego delle moderne tecnologie. A questo proposito, si è pronunciato anche Novak Djokovic.

Il campione serbo, particolarmente sensibile su questi temi, ha parlato chiaro sui propri canali social: “È imbarazzante non avere un replay video per questo tipo di situazioni in campo. Ciò che è ancora più ridicolo è che non abbiamo la regola che consente all’arbitro di modificare la decisione iniziale. Tutti coloro che hanno visto l’azione in televisione hanno ben chiaro quello che è successo, ma i giocatori vengono lasciati nell’oscurità più totale, senza sapere quale sarà il risultato. Abbiamo un occhio di falco per la verifica sul rimbalzo della palla. Viviamo nel 21° secolo, siamo tecnologicamente avanzati. Per favore, leader del circuito ATP, fate in modo che queste sciocchezze non si ripetano“.