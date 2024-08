Novak Djokovic celebra il Career Golden Slam: che cos’è e chi ci era riuscito

Un uomo in missione. Novak Djokovic aveva in questa stagione un solo vero unico obiettivo, la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione serbo è riuscito finalmente a vincere l’unico titolo che gli mancava in carriera, laureandosi per la prima volta in carriera campione olimpico. Un successo che ha permesso a Djokovic di completare il Career Golden Slam.

Semplicemente straordinario Djokovic nella finale odierna contro Carlos Alcaraz, battendo il rivale spagnolo in due tie-break al termine di una finale semplicemente emozionante e bellissima. Djokovic è arrivato a Parigi con anche un problema al ginocchio, ma il serbo è riuscito ad andare oltre l’infortunio, prendendosi quella medaglia d’oro tanto attesa in carriera e che gli era sempre sfuggita.

Il Career Golden Slam sta ad indicare quando un giocatore riesce a vincere i quattro Slam ed anche poi l’oro olimpico. In passato solamente Andre Agassi e Rafael Nadal erano riusciti in questa impresa al maschile, mentre al femminile Serena Williams e Steffi Graf. La campionessa tedesca, però, è l’unica ad essere riuscita a vincere i 4 Slam e la medaglia d’oro nello stesso anno nel 1988.

Dopo ventiquattro titoli Slam e questo oro di Parigi 2024, a Novak Djokovic non manca davvero più nulla nella sua straordinaria carriera. Il serbo si è notevolmente emozionato a fine partita, scoppiando in lacrime per la felicità e andando ad abbracciare sugli spalti il suo staff e la sua famiglia. La perfetta fotografia di quanto il serbo ci tenesse a questo torneo olimpico.